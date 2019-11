SOV nu a putut urmări conferinţa lui Iohannis: "La orele 19, ofiţerul de serviciu al Penitenciarului a întrerupt transmisia"

"De votat, tot nu-i votez!

Am urmărit de la orele 18 până la orele 19 conferința de presă susținută de Iohannis. Din păcate, la orele 19, ofițerul de serviciu al Penitenciarului a întrerupt transmisia prin cablu, considerând că respectivul eveniment este lipsit de importanță, iar dreptul oricărui individ la informare este un moft care nu trebuie băgat în seamă. Până la ora la care am putut viziona respectivă conferința de presă, recunosc faptul că am fost șocat de prestația excelentă a dlui Iohannis. Exceptând repetitivitatea plicticoasă a temei anti PSD, răspunsurile acestuia au fost logice, coerente și pe alocuri chiar substanțiale și a reușit cu destulă îndemânare să intre neobservat în zona sloganurilor atunci când a fost întrebat despre abuzurile comise de securiști și justiție sau să paseze întrebările către alte zone de responsabilitate.