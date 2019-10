Articol publicat in: Extern

Spania a lansat un nou mandat de arestare internaţional împotriva lui Carles Puigdemont

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Spania a lansat, luni, un nou mandat de arestare internaţional pe numele fostului preşedinte regional catalan , Carles Puigdemont, după condamnarea acestuia şi a susţinătorilor lui la pedepse de zeci de ani de închisoare. Deocamdată, este vorba, despre nouă condamnări cu închisoare de peste 30 de ani şi un nou mandat de arestare internaţional pe numele lui Carles Puigdemont. Un comunicat al Curţii Supreme a anunţat că un judecător a emis un nou mandat de arestare european şi internaţional"pe numele liderului separatist care a fugit în Belgia, după tentativa de secesiune din 2017, pentru a scăpa de urmărire. Fostul preşedinte catalan a denunţat, luni, "o aberaţie" după condamnarea separatiştilor catalani, estimând că este timpul să se treacă la acţiune". "100 de ani de închisoare, în total!... O aberaţie... a mai spus acesta. "Mai mult ca niciodată, alături de voi şi de familiile voastre. Este momentul să acţionăm mai puternic ca niciodată până acum. Pentru fiii şi fiicele noastre. Pentru democraţie. Pentru Europa, Pentru Catalonia", a scris el pe Twitter loading...

