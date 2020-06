SPECTACOL fără distanţare cu 25.000 de oameni în tribune la derby-ul Serbiei, Partizan Belgrad vs Steaua Roşie VIDEO

Partizan s-a impus in derby pe teren propriu, scor 1-0, in fata a 25.000 de suporteri fanatici. Singurul gol al partidei a fost marcat de Natcho, in minutul 58.

Partida s-a jucat cu casa inchisa, in ciuda pandemiei de Covid-19 care inca nu a incetat sa loveasca planeta.

Spre deosebire de alte state, Serbia a gestionat perfect lupta cu noul coronavirus. Pe teritoriul țării mai sunt circa 400 de cazuri active, astfel că "Eternul derby" s-a disputat pe un stadion plin.

Galeriile celor două formații au fost înălțime, ca de fiecare dată, spectacolul din tribune ridicându-se de multe ori peste calitatea fotbalului de pe teren. Bibras Natcho a marcat unicul gol al meciului, în minutul 55, reușind să o trimită pe Partizan în finală. În ultimul act s-a mai calificat Vojvodina Novi Sad.

