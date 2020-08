Spitalul modular din Braşov pentru tratarea bolnavilor de COVID-19, inaugurat. Orban: "Va putea primi pacienţi"

"Am venit să inaugurăm secţia modulară realizată de Consiliul Judeţean Braşov, în curtea Spitalului Judeţean, după un proiect făcut de Asociaţia "Dăruieşte Viaţa", căruia le mulţumim pentru implicare.

Această secţie modulară va putea primi pacienţi, 16 locuri sunt pentru cei care sunt în terapie intensivă şi au nevoie de intubare. Mai sunt locuri prevăzute pentru pacienţi care, chiar dacă nu au nevoie de intubare, sunt într-o situaţie intermediară şi necesită tratare în secţie de ATI", a declarat Ludovic Orban, care a efectuat joi o vizită la șantierul Aeroportului Internațional Brașov - Ghimbav.

Potrivit Newsbv, unitatea modulară a fost realizată pe baza unui proiect furnizat Consiliului Judeţean, cu titlu gratuit, de către Fundaţia Hera şi Asociaţia Dăruieşte Viaţă. Fondurile destinate lucrărilor de construţie au fost alocate din bugetul Judeţului Braşov.

Dotarea celor 28 de paturi de ATI este asigurată, în parte, cu aparatură şi echipamente medicaledisponibile în cadrul Spitalului Judeţean, restul fiind repartizate din rezerva de stat, de către Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă condus de dr. Raed Afarat, pe baza necesarului formulat de conducerea SCJU Braşov.

Premierul a mai vorbit şi despre proiectul spitalului din Braşov.

"Am luat decizia să fie inclus pe lista obiectivelor pentru care să cerem finanţarea din facilitatea de rezilienţă şi recuperare. Comisia Europeană şi Coinsilul European au luat decizia de a aproba această finanţare către statele membre UE. România beneficiază de o finanţare consistentă sub formă de granturi sau sub formă împrumut de peste 30 de miliarde de euro.

O parte importantă a acestei alocări care va fi alocată României se va duce spre sănătate şi intenţionăm să finanţăm cât mai multe obiective în domeniul sănătăţii", a mai precizat Orban.