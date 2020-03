STARE DE URGENŢĂ. Ce solicitări au fermierii pentru Guvernul României şi ce recomandă Ministerul Agriculturii

Starea de urgenţă a golit supermarketurile, dar o alternativă mult mai sănătoasă pentru alimentaţie o reprezintă pieţele. Pentru a fi mereu bine aprovizionate cu produse autohtone, agricultorii cer sprijinul autorităţilor.

Starea de urgenţă. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale vine în sprijinul fermierilor cu următoarele RECOMANDĂRI:

1. Prezentele recomandări sunt aplicabile la nivelul fermelor și vizează personalul angajat și desfășurarea normală a activităților specifice campaniei agricole de primăvară.

2. Personalul angajat trebuie să se autoprotejeze evitând să intre în contact cu persoane diagnosticate sau cu suspiciune de infecţie respiratorie cauzată de COVID-19. Personalul va înştiinţa de îndată conducerea cu privire la această situaţie, pentru luarea măsurilor de asigurare a continuităţii activităţii la nivelul structurii/entității din care fac parte.

3. Contactul apropiat al unui caz confirmat este definit ca:

Persoana care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu COVID-19;

Persoana care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. strângere de mână neurmată de igiena mâinilor);

Persoana care a avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unui caz de COVID-19 (ex: în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mână neprotejată de mânușa);

Persoana care a avut contact față în față cu un caz de COVID-19 la o distanță mai mică de 2 m și pe o durată de peste 15 minute;

Persoana care s-a aflat în aceeași încăpere (ex. sala de clasa, sala de ședințe, sală de așteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute și la o distanta mai mica de 2 m;

Persoana din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care acordă îngrijire directă unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul personalului de laborator care manipulează probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fără portul corect al echipamentului de protecție.

4. Conducătorii trebuie să adopte măsuri la nivelul fermelor în sensul limitării interacţiunii directe, la nivelul personalului şi al activităţilor specifice, în vederea reducerii riscului de îmbolnăvire, cu menţinerea nivelului activităţii curente.

Aceste măsuri trebuie să aibă în vedere, cel puțin:

– stabilirea unui program de lucru diferenţiat;

-limitarea, pe cât posibil, a deplasărilor personalului în afara fermei, cu excepția categoriilor de personal ale căror activități reclamă prezența în câmp;

-dispunerea unor măsuri de igienizare a spaţiilor;

-limitarea contactului dintre angajaţi şi deplasarea în cadrul teritoriului fermei doar în cazurile strict necesare;

-asigurarea de măşti de protecţie şi substanțe dezinfectante;

-restrangerea activităților în departamentele fermei „care nu sunt indispensabile” pentru producție;

-adoptarea procedurilor de siguranță pentru evitarea contagierii, respectarea distanței de siguranță între operatori și unde aceasta nu poate fi menținută, dotarea personalului cu dispozitive corespunzătoare de protecție individuală;

-efectuarea zilnică și ori de câte ori se impune, a curățeniei în spațiile de lucru, inclusiv în habitaclurile tractoarelor și mașinilor agricole, cu produse specifice care să asigure protecția.

5. Programați declanșarea campaniei agricole de primăvară prin aprovizionarea cu inputuri, respectiv prin asigurarea în fermă a

cantităților necesare de motorină, semințe, îngrășăminte, alte input-uri.

6. Contactați furnizorii contractuali și stabiliți grafice pe ore și zile, de derulare planificată a livrărilor de input-uri necesare desfășurării campaniei agricole ( semințe, îngrășăminte, motorină, etc).

7. Personalul angajat să respecte recomandările autorităților (socializare cu păstrarea distantei între persoane, dezinfecția mâinilor și a suprafețelor de lucru din ateliere și utilaje agricole care sunt atinse cu mâna).

8. Asigurați dotarea personalului angajat cu dispozitive de protecție individuală corespunzătoare, printre care salopete/cămăși, șorțuri de unică folosință, încălțăminte de purtat deasupra celei obișnuite, mănuși, măști;

9. Evitați contactele interpersonale apropiate inclusiv în vestiare sau în spațiile de luat masa, între angajații din sectoare diferite, conform dispozițiilor din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 6 din 09.03.2020.

Se va realiza un program distinct de acces în aceste spații pentru echipele de angajați ai diferitelor sectoare.

10. În cazul fermelor cu volum mare de lucrări de sezon și care dispun de un număr crescut de personal (permanent, sezonier, zilier), se va organiza activitatea în ture, astfel încât personalul să nu se intersecteze. Se va asigura cazarea personalului în fermă pentru o perioadă mai lungă de timp. În cazul menținerii permanente a personalului în fermă, se vor asigura condiții de cazare și hrană pentru acesta.

11. Realizați planificarea lucrărilor agricole cu prevederea unor rezerve de forță de muncă (personal de înlocuire) care poate prelua atribuții de la angajații care eventual sunt izolați.

12. Instruiți personalul angajat care se deplasează în afara fermei pentru lucrări agricole mecanizate în câmp, cu privire la respectarea cu strictețe a tuturor măsurilor de prevenire și protecție transmise de autorități în acest sens. La revenirea în fermă,

utilizarea materialelor de dezinfecție este obligatorie.

13. Limitați accesul altor persoane în fermă, respectiv a vizitatorilor, a furnizorilor, clienților etc., sau, stabiliți intervale orare pentru intrări specifice, după caz.

14. Stabiliți reguli/trasee clare de deplasare și intervenție pentru conducătorii mijloacelor de transport care intră în fermă pentru aprovizionare (input-uri), pentru colectarea producției, sau în ceea ce privește accesul echipelor de intervenție (apă, canal, gaze, electricitate, internet/cablu/telefonie fixă). Instruiți personalul angajat să păstreze, pe cât posibil, o distanță de siguranță față de cei menționați și să limiteze în timp contactele cu aceștia.

15. Limitați coborârile șoferilor din mijloacele de transport care furnizează inputuri și verificați dotarea acestora cu dispozitive medicale pentru protecția mâinilor, nasului și gurii.

16. În cazul în care încărcarea/descărcarea necesită coborârea din mijlocul de transport, se va respecta în mod suplimentar măsura de siguranță de păstrare a distanței între persoane și punerea la dispoziția acestora a unor dezinfectoare pentru a se evita o eventuală contaminare.

17. Luați măsuri pentru transmiterea documentației de transport prin mijloace electronice.

18. Elaborați o listă cu toate persoanele pe care trebuie să le contactați în situația în care apar evenimente neprevăzute: furnizori, autorități publice locale, administrația agricolă din județ etc.

Ce vor fermierii:

"Trecem printr-o perioadă dificilă, la care, din pacate, nimeni nu se aștepta. De acum înainte depinde doar de noi cum și cât de repede vom trece peste această mare încercare, dar și ce vom face în continuare.

Informațiile cu privire la evoluția pandemiei vin cu dificultate, iar gravitatea situației poate să crească considerabil într-o perioadă de timp scurtă.

Guvernul face ce poate, încadrându-se în limitele unui sistem construit mai mult sau mai puțin eficient în ultimii 30 de ani.

Și, totuși, ce putem face noi, fermierii?

La această întrebare l-am rugat să răspundă pe domnul Mihai Moraru, fondator Agro-Est Muntenia, al carui răspuns vă invităm să îl citiți mai jos

"Fermieri pentru România!

Dragi fermieri, nu doar medicii au acum o mare datorie față de România. Avem toți, cu resursele noastre, cu capacitatea noastră.

Dar avem o responsabilitate și mai mare noi, cei care suntem antreprenori. Și mai ales cei care suntem antreprenori în agricultură.

Agricultura României a avut ultimii ani destul de grei, în special din cauza secetei prelungite. Însă fermierii României sunt cei care ne pot asigura siguranța alimentară. Astăzi se închid granițe, se închid fabrici și relații comerciale din cauza pandemiei.

Agricultura devine o prioritate natională. Trebuie să producem hrană, să încheiem cu bine acest an.

Dragi antreprenori din agricultură, am o rugăminte: nu luați măsuri din panică sau extreme. Încercați să îi păstrați pe oameni aproape, cu resursele disponibile. Și ei sunt speriați, și ei au acasă familii. Așa cum v-ati bazat pe ei până acum, împărțiti resursele pentru toți angajații. Vorbiți cu ei și găsiți soluții. În multe comune, fermierul e singurul angajator. Trebuie să încercăm să ne sprijinim comunitatea în această perioadă, noi, antreprenorii, și noi, fermierii.

Agro-Est Muntenia merge înainte și livrează inputuri, respectând normele de siguranță și prevederile legale. Pentru că nu ne putem permite, mai ales în acest context, să pierdem anul agricol. Da, sunt multe inputuri întârziate, altele sunt anulate. Dar găsim împreună soluțiile tehnologice pentru a obține recolte bune. În perioada următoare vom anunța și un numar TelVerde, pentru a putea oferi în cotinuare consultanță, în cazul în care nu vom mai putea ajunge în fermă, pentru a identifica problemele în câmp.

Dragi angajați! Dacă până acum beneficiile cât mai bune erau prioritatea voastră, acum încercați să gândiți ca o adevărată echipă. Vorbiți cu managerii voștri. Lucrați de acasă, unde e posibil. Fiți inventivi! Găsiți soluția cu angajatorul, încât sa mergeți înainte, împreuna. Pentru că avem nevoie unii de alții. Gândiți-vă și la colegii care au venituri mai mici în echipă și cereti voi amânarea voluntară de la plata anumitor bonusuri sau, dacă aveți un venit peste media echipei, renunțați voi la un anumit procent. Pentru a vă păstra toți colegii și pentru a trece împreună peste următoarele săptămâni.

Doar așa se vor păstra milioane de joburi în România. Doar așa, economia și agricultura vor merge înainte. Avem nevoie de furnizorii noștri, de clienții noștri dar și de echipa cu care până acum am avut toți rezultate.

România nu își va permite programe de salvare economică de zeci de miliarde de euro. Dar nici nu își permite închiderea bruscă a multor companii și concedierea sutelor de mii de angajați. Pentru că atunci, nu vom mai avea o economie.

Guvernul României va trebui să:

• Asigure intrarea în țară a inputurilor pentru agricultură, fără restricții de trafic intern.

• Elimine de la restricțiile de trafic companiile furnizoare și distribuitoare care livrează aceste produse către fermieri.

• Prioritizeze livrările de combustiibil și către agricultură.

• Îi excludă pe lucrătorii din agricultură de la restricțiile de circulație, pentru ca fermierii să poată înființa și trata culturile agricole.

• Acorde sprijin financiar companiilor din domeniul agricol, inclusiv prin plata la timp a subvențiilor în agricultură și a salariilor.

Trebuie să ne asigurăm că România va reuși să își producă hrana, pentru că avem și suprafața, dar si capacitatea necesare!

Fermieri, pentru România!"