STARE DE URGENŢĂ din 10-13 iulie. Sârbii au protestat violent în stradă

Iniţial erau o mie de protestatari care au blocat străzile din centrul capitalei sârbe. La un moment dat, mai mulţi dintre ei au reuşit să intre în clădirea Parlamentului, fiind însă evacuaţi în scurt timp.

Coform Balkan Insight, mai multe mii de persoane protestează la această oră la Belgrad şi au fost folosite gaze lacrimogene pentru a dispersa mulţimea.

Preşedintele Vucic a declarat marţi că adunările vor fi limitate la cinci persoane începând chiar de miercuri şi că pentru weekend este în plan instituirea stării de alertă.

”Pregătiţi-vă pentru stare de alertă începând din 10 iulie, probabil ora 6 p.m. până în 13 iulie, ora 5 a.m.”, a declarat Vucic într-o conferinţă de presă spunând că şi-ar dori ca restricţiile să vizeze întreaga Serbie, dar că depinde şi de prim-ministrul Ana Brnabic.

El a precizat că va fi creată posibilitatea ca proprietarii de animale să poată ieşi din casă la anumite ore, la fel şi ”mamele cu copii”, totodată fiind insituite ore speciale pentru ca vârstnicii să poată ieşi din casă.

Vucic a mai afirmat că toate măsurilevor fi anunţate după o reuniune a Comitetului de urgenţă, în 8 iulie.

Protesters are rallying in Belgrade tonight after Serbian President unveiled plans to lock down the country. This announcement would mean that citizens could not leave their homes starting at 6pm on Friday until 5am on Monday.



