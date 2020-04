STARE DE URGENŢĂ. Un bărbat din Bucureşti a fost amendat pentru că a mers la MC Drive: "Mi-au zis că sigur nu reprezintă o necesitate"

Bărbatul fusese de muncă în schimbul trei şi se întorcea acasă. Acesta şi-a dat seama că nu are nimic de mâncare şi a decis să meargă la Mc Drive. Şi-a completat declaraţia pe propria răspundere şi a plecat. La întoarcere a fost oprit de un echipaj de poliţie. Deşi avea asupra lui toate documentele necesare, bărbatul a fost amendat cu 5.000 de lei.

"Context: Sâmbătă seară am fost la lucru schimbul 3. Duminică dimineaţa ioc mâncare acasă. Am zis să îmi completez declaraţia, să iau maşina şi să merg 2km până la McDrive. Safe and quick. Nu contact cu lumea, plată cu cardu. Dezinfectant în maşină. Am crezut că fac un lucru ok. Mă protejez şi pe mine. Protejez şi pe restul. Eh, la întoarcere m-a oprit poliţia. Mi-au zis că McDonalds sigur nu reprezintă o necesitate.

Le-am explicat că pentru mine a reprezentat o necesitate (plus că mâncarea gătită de mine e mai periculoasă decât Covid-19) şi că mi-am luat toate măsurile înainte să plec. Nu am reuşit să mă fac înţeles, aşa că m-am ales cu 5000 lei amendă (2500 în 15 zile). În retrospectivă, nu îmi dau seama cât de mult am greşit sau dacă am greşit. Nu ştiu dacă a fost abuz sau nu, dar asta e situaţia. Sunt doar supărat că ştiu că sunt deplasări mai grave care se întâmplă (pietoni par example) care nu sunt sancţionate deloc. O să-mi treacă...", a povestit bărbatul amendat.

Conform Ordonațelor Militare orice deplasare care nu este urgentă sau care are efect imediat asupra unei persoane, intră sub incidența legii și se pedepsește conform acesteia cu amendă de până la 5.ooo de lei.

