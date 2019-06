Statul Islamic participă la o insurecţie în Mozambic

”Soldaţii califatului au putut să respingă un atac al armatei mozambicane a cruciaţilor în satul Metubi”, în nordul Mozambicului, luni, a anunţat SI într-un comunicat tradus de SITE marţi seara.



”Ei i-au înfruntat cu o varietate de arme, omorând şi rănind un anumit număr dintre aceştia (...). Mujahedinii au confiscat arme, muniţie şi rachete ca pradă de război”, a adăugat organizaţia, potrivit



Guvernul şi armata mozambicane - care nu comunică, în general, despre atacuri ce însângerează nordul ţării de un an şi jumătate - nu au dezminţit şi nici nu au confirmat aceste confruntări armate, potrivit news.ro



Însă un expert intervievat de AFP a avertizat imediat cu privire la riscul propagandei. ”Statul Islamic nu este în Mozambic, asta e simplă propagandă, însă poate că are legături în Mozambic”, a declarat el sub protecţia anonimatului. În comunicatul său, SI afirmă că satul Metubi, unde ar fi avut loc înfruntările, se află în regiunea Mocimboa. Or, aşa cum relevă expertul intervievat de AFP, Metubi se află foarte departe de această regiune, în districtul Quissanga, la aproximativ 100 de kilometri de Mocimboa.



Comunicatul SI a fost publicat marţi, în ziua Eid al-Fitr, care marchează sfârşitul lunii de post musulman a Ramadanului, a notat el, potrivit news.ro.



”Din momentul în care şi-a pierdut «statul», armata şi administraţia, SI încearcă să arate că are legături cu grupări aflate cam peste tot în lume. Ei au în continuare un site pe Internet şi încearcă să spună «nu mai existăm, acum suntem peste tot». Însă, în fond, aceasta este pură propagandă”, subliniază acest expert.



De la sfârşitul lui 2017, nordul Mozambicului, cu populaţie majoritar musulmană şi bogat în gaze naturale, este teatrul unui val de violenţe atribuite unor radicali care promovează o aplicare strictă a shariei - legea islamică.

Aceste violenţe s-au soldat cu cel puţin 200 de morţi, au distrus numeroase sate şi au obligat mii de persoane la exod.



Săptămâna trecută, 16 persoane au fost ucise, potrivit unor surse locale, într-o ambuscadă pregătită de jihadişti - cel mai sângeros atac comis vreodată de această grupare, supranumită de populaţie ”al-shabab” (”tinerii”, în arabă), potrivit news.ro.



La un şi jumătate de la primele lor operaţiuni, identitatea şi motivaţiile acestor islamişti - care nu şi-au revendicat vreodată faptele - rămân o enigmă.



Preşedintlee mozambican Filipe Nyusi a desfăşurat importante întăriri din cadrul armatei şi poliţiei în regiune şi a promis să facă în aţa fel încât grparea să nu poată să dăuneze, însă fără să reuşească acest lucru pânăîn prezent.