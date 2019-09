Ştefan Băişanu, prima reacţie după excluderea din ALDE: Fac plângere penală pe numele lui Tăriceanu

"Tăriceanu s-a spălat, s-a dușat o lună de zile, s-a frezat, s-a aranjat un an de zile ca să meargă la o nuntă și a nimerit la o înmormântare, a declarat Băișanu după excludere. "Vreau să vă spun că momentul trăit astăzi este unul inedit în inepţia lui. Am înţeles pe surse că al nostru preşedinte a chemat ceva lideri la o discuţie informală la partid privitor la ce se va întâmpla. Evident, nu am fost chemat nici eu, nici membrii ALDE cu drept de vot în biroul politic. Au fost chemaţi doar câţiva lideri aleşi pe sprânceană de Chiţoiu şi Tăriceanu. Discuţia a fost nestatutară, dar evident că fiecare membru ALDE se poate întâlni cu altul când vrea în afara statutului. Când au observat că au un număr suficient de mare de oameni au transformat întâlnirea într-un BEX. Trebuie să scoatem în evidenţă că asta nu se poate face de pe un minut pe altul. Orice delegaţie permanentă trebuie să îndeplinească nişte criterii şi anume să fie chemată cu zece zile înainte de data la care se stabileşte. Ea este ilegală, pentru că orice membru de partid exclus trebuie chemat la judecată. Omul ăla are dreptul să se apere. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Au fost chemaţi doar apropiaţii lui Tăriceanu", a declarat Ştefan Băişanu la Antena 3.

"Eu, în nume personal, am discutat deja cu avocatul meu, i-am pus la dispoziţiei statutul, actele, i-am explicat ce şi cum s-a întâmplat, şi evident îmi voi căuta dreptatea în justiţie, pentru că se pare că partidul este pe persoană fizică, a lui Tăriceanu şi Chiţoiu. În ceea ce priveşte atitudinea şi actele total dezechilibrate care afectează imaginea şi statutul meu, voi face plângere penală atât domnului Călin Popescu Tăriceanu, cât şi domnului Chiţoiu şi altor colegi care au decis lucrul ăsta", a mai explicat Ştefan Băişanu.

Grupul ALDE de la Camera Deputaţilor, în pericol

"Este clar, dacă cinci deputaţi ALDE părăsesc grupul ALDE, nu partidul, atunci grupul se desfiinţează. Eu nu îmi doresc asta, deşi e categoric că asta se va întâmpla. Nu voi merge în PSD, nu renunţ la ALDE, voi merge în instanţă. Vom vedea dacă au avut dreptate monştrii sacri ai PNL sau noi, cei din ALDE", a mai spus Băişanu.