Stelian Ion, USR: Facem un apel la ALDE şi PRO România să susţină proiectul de alegere a primarilor în două tururi

În context, el a făcut un apel separat la preşedintele Comisiei speciale pentru legile electorale, care este parlamentar ALDE, să reia discuţiile pe marginea acestui proiect în cadrul lucrărilor comisiei care trebuie "deblocate" şi unde PSD nu are majoritate.



"În urma şedinţei de astăzi a grupurilor parlamentare USR, am decis să facem toate demersurile în vederea deblocării lucrărilor Comisiei speciale în materia legilor electorale. Este foarte important ca, în perioada următoare, Camera Deputaţilor să dea un vot pe proiectul de lege referitor la alegerea primarilor în două tururi. Acest proiect de lege este deja pe masa acestei comisii încă din luna iunie. Comisia este prezidată de un membru ALDE. Le solicităm parlamentarilor ALDE şi celor din PRO România pentru a relua discuţiile în această comisie unde PSD nu deţine majoritate. (...) Nu văd niciun impediment pentru a se da un raport în zilele următoare pe proiectul de lege şi pentru a ajunge la vot final în plenul Camerei Deputaţilor", a declarat Stelian Ion, la Parlament, menţionând că PNL şi PMP susţin deja acest proiect.



El a amintit că USR a insistat foarte mult pe acest proiect, pe marginea căruia "trebuie luată o decizie rapidă, pentru că se apropie alegerile locale şi orice legislaţie modificată trebuie să fie din timp publicată în Monitorul Oficial, astfel încât să existe predictibilitate asupra alegerilor locale".



"Noi vrem ca alegerile locale din 2020 să prindă o legislaţie favorabilă în sensul alegerii primarilor în două tururi. Potrivit regulamentului acestei comisii, preşedintele are atributul convocării, trebuie convocată această şedinţă şi pusă pe ordinea de zi discutarea acestui proiect de lege referitor la alegerea primarilor în două tururi. Trebuie să existe voinţă politică din partea, în primul rând, a reprezentantului ALDE, care este preşedintele acestei comisii şi cu care am purtat mai multe discuţii în trecut şi care, din păcate, nu s-au soldat cu un rezultat până în prezent. (...) După cum se ştie, grupul parlamentar ALDE suferă modificări de la o zi la alta, este inutil să vorbim cu toţi membrii. Important este ce se întâmplă în primul rând în această comisie, acolo se poate debloca acest proiect", a mai spus liderul deputaţilor USR.