STENOGRAME-BOMBĂ din procesul lui Sile Cămataru. Cum aranjau patronii şi angajaţii hotelurilor de lux PARTIDE DE SEX pentru CLIENŢI

In acelasi dosar in care Sile Camataru a primit 6 ani de inchisoare, judecatorii i-au condamnat pentru proxenetism la pedepse cu inchisoare cu suspendare pe mai multi sefi si angajati din cadrul unor cazinouri sau hoteluri. Printre acestia se afla mai multi cetateni israelieni din conducerea unor cazinouri care functioneaza in incinta Hotelurilor Marriott sau Howard Johnson: Mazal Tov Israel - 2 ani si 8 luni cu suspendare, Rosenstein Haim Mordechai - 3 ani cu suspendare si Liron Halevi - 2 ani si 10 luni de inchisoare cu suspendare. Printre cei pedepsiti de instanta se numara si Amiran Dzanashvili, actionar la mai multe cazinouri din Bucuresti, cunoscut presei mondene pentru viata sa de noapte, condamnat la 2 ani cu suspendare pentru proxenetism.

"La ambele cazinouri modalitatea in care martorele erau puse in legatura cu clientii consta in aceea ca angajatii cazinoului, dupa ce primeau solicitari de la clientii cazinoului pentru asigurarea serviciilor sexuale contra cost, contactau telefonic martorele despre care stiau ca practica prostitutia, solicitandu-le sa se deplaseze la cazino pentru a insoti clientii acestora fie in camera de hotel, fie in cluburile de fite din Capitala si apoi in camerele clientilor", sustin procurorii, conform ziare.com.

Sile Cămătaru, condamnat la şase ani de închisoare pentru proxenetism

In baza unor mandate emise de judecatori, proxenetii, prostituatele, dar si unii clienti au "picat" pe interceptari si filaje realizate in baza unor mandate emise de judecatori.

Manuela Manu, despre care procurorii spun ca este "cunoscuta ca proxeneta in zona Hotelului Radisson Blu", discutie cu un client

Manuela Manu: "Sani mari? Vrei?"

Barbat: Poti sa trimiti pe cineva la mine in camera?

Mihaela Manu: Da, spune-mi! Ce vrei sa-ti trimit?

Barbat: Picioare frumoase, picioare mari.

Mihaela Manu: Da, ok ... cate?

Barbat: O fata!

Mihaela Manu: Doar una?

Barbat: Cat costa?

Mihaela Manu: Unde stai?

Barbat: Stau la Radisson Blu. Te-am intalnit acolo!

Mihaela Manu: Da?

Barbat: Da.

Mihaela Manu: Pentru cat timp vrei? O ora... doua ore?

Barbat: Doua ore.

Mihaela Manu: Doua ore... ok. Pretul pentru doua ore este 1.000 de lei.

Barbat: O mie... deci... asta este... ok.

Corina, angajata in cazinoul din Marriot, discutie cu mai multe prostituate pentru a se asigura ca acestea vor veni seara, deoarece era asteptat un grup de turisti

Corina: Eeee... vream sa vad ce-i cu tine, daca esti ok si daca esti disponibila in caz ca e ceva mai incolo!

Prostituata: Aaaaa... da... da!

Corina: Ca stiu ca vine un grupulet astazi... vin niste baietei, vreo sase la numar, nu stiu ce se intampla, am inteles c-o sa-i ducem pe la club...

Prostituata: Dar cine e cu astia acolo?

Corina: A?

Prostituata: Cine e in bar acolo?

Corina: Cred ca e Amiram cu ei.

Prostituata: Aaa, tampitul ala?

Corina: Il stii pe Amiram? Amiram e patronul. E patronul cazinoului.

Corina a fost interceptata cand discuta cu sefii ei despre prostituate

Israel Mazal Tov: Prietena ta? Nu e nimeni aici.

Corina: Asta cu parul scurt vine, cred ca trebuie sa fie deja acolo, Cristina a zis ca vine la 11, ca era ocupata si Riana era si ea ocupata, o sa vina mai tarziu, asa ca le-am organizat, nu e problema. Si am vorbit si cu blonda, si acum le verific, sa vad unde sunt.

Israel Mazal Tov: Pentru ca eu sunt in hol si nu e nimeni aici.

Corina: A, ok. Trebuie sa vina repede.

Rosenstein Haim Mordechai a fost interceptat cand aranja intalnirile unor clienti cu prostituate

Haim: Da. Prietenul lui vine, asteapta in camera. Prietenul lui vine.

Prostituata: Da, dar asculta-ma. Din nou e o problema. Stii tipul acesta a vrut sa ma f... fara prezervativ si ne-am f... si acum spune ca vrea sa ne f... fara prezervativ si nu a platit.

Haim: Spune-i ca nu este posibil. Gata!

Liron Halevi apare in interceptari si cand prostituatele ii povesteau explicit ce le-au cerut clientii

Prostituata: Timpul meu a fost de o ora, dar... daca ma intrebi despre serviciile oferite... m-a luat doar 20 de minute, dar... a refuzat sex oral cu prezervativ, si-a scos prezervativul si mi-a spus: "Imbraca-te si pleaca". Apoi s-a razgandit si mi-a spus: "Ok, vino din nou".

Liron Halevi: Ok, o sa rezolv maine. Pleaca, spune-le ca totul e ok, o sa rezolv asta.

Conform datelor din dosar, atunci cand clientii cazinourilor se saturau sa parieze la mesele de joc sau la ruleta ori cand simteau ca norocul ii lasa, cereau fete pentru distractie. Angajatele de la PR discutau cu proxenetii pentru a li se trimite prostituate cu care se duceau in cluburi sau la hotel. O parte din prostituate erau controlate de membrii gruparii Camatarilor.