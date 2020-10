Strategia lui Nicuşor Dan pentru gestionarea pandemiei în Bucureşti. Ce le recomandă bucureştenilor

Deşi numărul de cazuri de coronavirus în Bucureşti s-a stabilizat la 500 de cazuri pe zi, noul primar al Capitalei spune că deocamdată nu se pune problema să se închidă Bucureştiul în următoarea perioadă. Nicuşor Dan le recomandă bucureştenilor să poarte mască atunci când ies din casă şi să respecte regulile impuse de autorităţi.

"Nu cred că se pune problema să se închidă Bucureștiul în perioada următoare. Însă, situația în București, acum, nu este cea mai roz. Dacă în urmă cu 2-3 săptămâni ne stabilizasem undeva la 200 de cazuri pe zi, acum ne-am stabilizat la 500 de cazuri pe zi, cea ce înseamnă foarte mult", a declarat primarul ales al Capitalei la Gândul Live.

Noul primar al capitalei a explicat de strategie are pentru gestionarea pandemiei în Bucureşti.

„În primul rând, trebuie să colaborăm, ceea ce până acum nu s-a întâmplat, trebuie ca Primăria să colaboreze cu Direcția de Sănătate Publică. Fără să am toate informațiile acum, mi se pare că prin structura sa, prin numărul de oameni pe care îl au la dispoziție, Direcția de Sănătate Publică este ușor depășită, și atunci Primăria Capitalei, care are foarte mulți oameni, poate să o ajute inclusiv la call centere și la specializări pe care putem să le preluăm.

După aceea, trebuie să respectăm măsurile pe care autoritățile medicale le-au luat, sunt niște specialiști care bazându-se pe experiența pe care alte state au experimentat-o deja în această pandemia, ce trebuie să facem, acele măsuri să fie respectate, și ce este în subordinea mea, Poliția Locală, o să asigure la respectarea acestor reguli.

Pentru că Bucureștiul este totuși un oraș bogat, Ministerul Sănătății face niște lucruri pe care poate să le facă la nivelul întregii societăți, prin resursele pe care le are, Primăria Capitalei poate să extindă această chestiune, poate să extindă testarea, de exemplu, are resurse ca să își facă propriile centre de testare, are teste, are aparate, nu sunt sigur că are în momentul de față dacă are personalul specializat entru interpretarea testelor. ... spunea că le are, dar din ce știu eu, testele care s-au făcut până acum s-au dus tot în rețeaua națională sau în centrele private de interpretare. Deci este un lucru pe care Primăria poate să îl facă. Și atunci să ajute Ministerul Sănătății să se ducă acolo unde sunt focare sau risc de focare, cum sunt spitalele, centrele scoiale, persoanele care interacționează cu mulți oameni, cum sunt șoferii sau vatmanii, funcționarii care sunt la relații publice. Deci poate să facă testarea asta mai mult decât spune protocolul național de testare în momentul acesta, care spune în esență să testezi persoanele care sunt contacți direcți cu persoanele care au fost deja infectate", a explicat noul primar al Capitalei.

Nicuşor Dan a declarat că Primăria Capitalei va avea propriile centre te testare COVID.

„Ministerul Sănătății, în acest moment, la nivel național, are niște posibilități de testare undeva la 25.000-30.000 de teste pe zi, câteva din acestea, 10.000-12.000, sunt făcute la cerere de oameni care pur și simplu apelează la centrele private să vadă dacă nu cumva sunt infectați, ceea ce e foarte bine... dar dincolo de asta, în momentul în care Primăria Capitalei își va putea face propriile centre de testare, va putea să extindă ceea ce face Ministerul, la alte posibile surse de focare. Asta este ceea ce vreau să fac", a mai anunțat noul primar al Bucureștiului.

Când se trece în București la învățământ online în totalitate

„Din nou, trebuie să aplicăm legea și ceea ce Comandamentul Național pentru această situație recomandă. Pentru moment, suntem în așa-zisul scenariu galben, pentru majoritatea școlilor, ceea ce înseamnă că copiii lucrează în schimburi, jumătate din ei în clasă, jumătate în online. Sper să rămânem în acest scenariu. Bineînțeles, dacă într-o școală sau într-o clasă se descopere persoane infectate, se poate trece la scenariul roșu. Acest moment (n.r. trecerea la învățământul doar online) este definitv prin reglementările în vigoare. Noi avem un indice care este aproape 2 pe București, care se face măsurând numărul de intectări zilnice pe 14 zile, adunând și raportând la populația pe București. Deci acest indice este 2, dacă ajunge la 3, atunci vom trece cu toții în online. Eu sper să nu ajungem acolo, ba chiar să mai diminuăm în timp numărul de infectări", a explicat Nicușor Dan la GÂNDUL LIVE.

Nicușor Dan le recomand bucureștenilor să poarte masca peste tot.

„Este o diferență între reglementare și recomandare. Eu, de când a apărut această chestiune, de 6 luni, în momentul în care ies din casă îmi pun mască și nu o mai dau jos până când nu mă întorc în casă. Începând de săptămâna viitoare voi fi parte din Comitetul Municipal pentru coronavirus și în funcție de datele pe care o să le am acolo și pe care nu le am în momentul de față, o să mă pronunț.

În momentul de față, pot să fac asta ca recomandare pentru toți bucureștenii. Cu experiența mea personală, am făcut asta timp de 6 luni, și am fost destul de des în spațiul public în perioada asta, am avut o campanie electorală, nu mi-a făcut niciun rău și nu a fost mare lucru să port masca de câte ori am ieșit din casă. Bneînțeles, pentru persoane care au venituri reduse, trebuie să ne asigurăm, e o informație pe care nu o am momentan, în ce măsură primăriile de sector au reușit să asigure măști pentru persoanele care sunt situație vulnerabilă și nu își permit să aibă mască în fiecare zi", a mai declarat acesta.

