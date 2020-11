Strigăt de ajutor pentru doi copii orfani care locuiesc într-o casă de chirpici

Povestea lor a fost distribuită pe rețelele de socializare împreună cu un strigăt de ajutor în pragul sărbătorilor de iarnă. Familia locuiește într-o casă dărăpănată care riscă să se dărâme în orice moment.

Cei doi copii sunt din satul Covrigi, comuna Văgiulești, și locuiesc în condiții greu de imaginat. Căsuța veche, din chirpici, dă semne că va ceda în curând. Pereții au crăpat deja și nu are cine să o consolideze.

Tatăl celor doi copii a murit în urmă cu patru ani. Mama lor a suferit un accident grav și a rămas cu sechele după o perioadă lungă în care a stat în comă. Acum, doar bunica este cea care are grijă și de copii, și de mama lor. Dar și ea are probleme de sănătate și niciun ajutor.

În prag de sărbători, o tânără din Târgu Jiu cere o mână de ajutor pentru familia greu încercată de soartă.

“Pentru mulți dintre noi se apropie Sărbătorile de Iarnă! Pentru ei, nu! Ei sunt copiii sufletului meu, copii la care stau si ma gandesc tot timpul ce or face mâine. Andrei si Alexandra sunt copii greu încercați de la o varsta frageda. Ei nu au știut ce este copilăria, rămânând orfani de tata de la o varsta mai frageda, el decedand în urmă cu patru ani. Drama pentru ei nu a încetat si au mai primit o palmă de la cel de sus. Mama lor a fost grav accidentată în urmă cu două luni, în timp ce muncea să le asigure un trai mai bun. acum nu mai poate să facă nimic, nu îi mai poate ajuta. A rămas cu probleme grave de sănătate. Singura care este acum stâlpul casei este bunica, dar și ea are probleme de sănătate. Haideți, din puținul nostru, să-i ajutăm în prag de sărbători. Andrei are 8 ani, iar Alexandra are 10 ani. Haideți să-l aducem pe Moș Crăciun în casa lor. Avem nevoie pentru renovarea casei!Fiecare cu ce poate si cum poate!”, a mărturisit Daniela Cîrjan, tânăra care a demarat campania caritabilă pentru familie. Ea și-a pus la dispoziție numărul de telefon pentru cei care vor să ajute familia: 0763766189.

Cei care vor sa doneze, pot face donatii in acest cont:

IBAN: RO28OTPV115001263086RO01

Nume titular: CIRJAN ELENA DANIELA

Valuta: RON

Denumire bancă: OTP BANK ROMANIA S.A.

Cod SWIFT: OTPVROBUXXX

Cu specificatia"Ajutor Copii"