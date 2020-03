Strigătul în lacrimi al unei femei de 71 de ani confirmate cu coronavirus: "Mai bine stăteam să mor acasă"

Femeia în vârstă de 71 de ani susține că din momentul în care a fost internată nu a primit nici măcar o pastilă. Aceasta a adăugat faptul că a început să își piardă auzul.

”De ieri am venit internata, nu ne-a dat nici o lingura de ceai, nicio pastila, nimic. M-am sufocat toata noaptea. Tusesc foarte tare si imi inchide respiratia si nu mi-a dat nimic. Mai bine stăteam să mor acasă decat sa vin aici in focar. De la durerea asta de cap mi-a slabit si auzul, uzeam dar acum mi-a slabit auzul deodata asa” , povestește femeia.

Bătrâna susține că s-a internat mai mult obligată după ce a vorbit cu doctorul de familie. Aceasta nu dorea să intre în focarul din spital.

”Copiii m-au certat ca nu trebuia sa venim aici ca noi avem imunitatea scazuta cu atatea boli cronice dar doamna doctor de familie a insisitat sa venim aici . Am vorbit si cu domnul primar. Mai mult obligati am venit ca nu voiam sa venim sa ne bagam in focar aici” , a adăugat aceasta.

”Nu ne-au facut niciun test, au spus ca nu au cu ce sa faca testul. Asta voiam si noi, sa faca testul. Nu ne-am facut nicio analiza. Nimic, nimic. Au spus ca nu au cu ce sa faca. Nu ne-au dat nimic de mâncare. Nici ieri, nici azi, deocamandată nimic. Nici apă. N-am urinat de două zile. Mi-e frică să nu fac un blocaj renal” , a adăugat pacienta.

Pacienta suferă de hepatita C și în grabă nu a reușit să își ia pastilele de acasă. Aceasta tusește până se sufocă, iar cu toate acestea nu a primit nicio pastilă.

”Dimineata au venit si ne-au luat temperatura, dar nu stiu cat a fost si atata tot. M-au intrebat ce tratament iau, m-am grabit si n-am luat pastilele de casa, atata tot, n-au mai venit sa mai intrebe nimic si ma sufoc ca tare tusesc. Daca mi-ar da ceva, tusesc pana obosesc. Am si hepaptita C si ma doare ficatul pana nu mai pot”.

Femeia în vârstă de 71 de ani nu mai are nicio speranță și susține că mai bine rămânea acasă pentru a muri acolo.

”N-am speranta, ce sperante sa mai am daca sunt asa de slabita si nimeni nu ne ajuta cu nimic. Ce sa fac? La cine sa apelam, ca nu mai putem...mai bine steatam acasa, sa mor acasa” , spune plângând aceasta.