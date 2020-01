Studiile de milioane de euro ale copiilor vedetelor din România

Mihaela Rădulescu a ales să-şi crească singurul fiu, pe Ayan Schwarzenberg, la Monte Carlo, departe de atenţia pe care ar fi primit-o în România. Ayan este fiul omului de afaceri Elan Schwarzenberg (52 de ani) şi, la 15 ani, este foarte apropiat de mama sa, care este foarte atentă la modul său de viaţă şi la educaţia pe care i-o oferă.

Ayan se pregăteşte să devină student la Yale University, una dintre cele mai prestigioase universităţi din Statele Unite şi din lume, unde a fost deja în cadrul unei delegaţii de tineri francezi. Un an de studiu la Yale costă, potrivit site-ului oficial al universităţii americane, aproape 76.000 de dolari sau 69.000 de euro.

Alexia Eram (19 ani), fiica Andreei Esca şi a afaceristului francez Alexandre Eram, studiază Marketing şi Publicitate la Londra, una dintre cele mai scumpe capitale europene. Un an de studiu îi costă pe părinţi 18.000 de euro, la care se adaugă cheltuielile cu cazarea, transport etc, astfel încât costurile se ridică la aproximativ 50.000 de euro pe an.

Impresara Ana Maria Prodan are două fete dintr-o căsătorie anterioară celei cu Reghecamf, Rebeca şi Sarah. Rebeca studiază moda şi a făcut un adevărat tur mondial, făcând primul an de şcoală la New York, al doilea la Milano, în acest moment este la Paris, iar ultimul an va studia la Abu Dhabi. Costurile totale trec de 50.000 de euro pe an, astfel că după patru ani suma va fi de peste 200.000 de euro. Fiica mai mică, Sarah, i-a făcut economie mamei sale, primind o bursă de studiu la Universitatea Mississippi, unde şi joacă baschet, astfel încât mama sa îi plăteşte doar cazarea şi cheltuielile, aproximativ 25.000 de dolari pe an.