Subiecte matematică Evaluare Naţională 2020. Ce trebuie să ştie elevii de clasa a VIII-a pentru a lua note mari

Subiecte matematică Evaluare Naţională 2020. Noua programă de Matematică pentru Evaluarea Națională 2021 este mai detaliată în privința competențelor generale și specifice pe care examenul trebuie să le evalueze față de programa aflată în vigoare, adoptată în 2014. În ce privește conținuturile, o analiză aprofundată care urmează să fie făcută va arăta diferențele.

Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programei școlare în vigoare.

Subiecte matematică Evaluare Naţională 2020. Subiectele pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a evaluează competențele formate/dezvoltate pe parcursul învățământului gimnazial și se elaborează în baza prezentei programe.

COMPETENŢE GENERALE ALE DISCIPLINEI

1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost

definite

2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri matematice

3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei

situaţii concrete

4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a

algoritmilor de prelucrare a acestora

5. Analizarea şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii-problemă

6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din

diferite domeni.

Subiecte matematică Evaluare Naţională 2020. Ministerul Educației și Cercetării (MEC), prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), a publicat un nou set de teste de antrenament pentru pregătirea susținerii Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a.

Elevii de clasa a VIII-a pot rezolva teste de antrenament la matematică.

Iată ce subiecte au avut de rezolvat absolvenţii de clasa a VIII-a la Matematică în 2019:

Subiecte matematică Evaluare Naţională 2020. Calendarul de desfășurare a Evaluării Naționale 2020

2-5 iunie – înscrierea elevilor

15 iunie – Proba scrisă la Limba și literatura română

17 iunie – Proba scrisă la Matematică

18 iunie – Proba scrisă la Limba și literatura maternă

22 iunie – Afișarea rezultatelor înainte de contestații (până în ora 14:00)

22-23 iunie – Depunerea contestațiilor (22 iunie – între orele 16:00 și 19:00 / 23 iunie – între orele 8:00 și 12:00)

23-26 iunie Soluționarea contestațiilor

27 iunie – Aflarea rezultatelor finale

Subiecte matematică Evaluare Naţională 2020. Cum se calculează media de admitere la liceu

Media de admitere, in baza careia se va face inscrierea la liceu a absolventilor clasei a VIII-a, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, care are o pondere de 80%, si media generala de absolvire a claselor V-VIII, care are o pondere de 20% in calculul mediei de admitere.

Din cauza pandemiei de coronavirus, s-au luat câteva măsuri pentru prevenirea răspândirii virusului. Distanţa între elevi în sălile de examen va fi de cel puţin 2 metri. Potrivit Ministerului Educației și Ministerului Sănătății „nu este permis accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depășește 37,3 grade Celsius".