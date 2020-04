"Suntem mutilaţi, plângem toţi. Nu mi-am văzut copilul de o lună". Mărturia tulburătoare a unui ambulanţier din Suceava

"Tuturor ne este frică. Ne-au mutilat măştile şi gândurile. Plângem cu toţii şi noi am văzut multe, nu suntem asa sensibili. Am auzit din presă ca ar fi venit niste ajutoare umane de la Iasi, Piatra Neamt. De fapt erua niste oameni de la SMURD care efectiv stau la spitalul de Boli Infecţioase si se uita unul la altul. Nu vin cu noi, nu fac solicitări, COVID sau non-COVID nu fac solicitări. Stau acolo efectiv. Noi suntem epuizati, nu mai putem. Suntem terminaţi, izolaţi de familiile noastre. Asteptam un ajutor din partea unora care să fie efectiv cu noi aici în prima linie. Au venit acum două saptămâni, au instalat un cort. Nu s-a făcut nimic efectiv. Cortul a fost instalat degeaba. Au stropit cu niste substanţe si au plecat. Stau efectiv si se uita unul la altul", acuză ambulanţierul.

Cadrul medical susţine că "am ramas foarte putini, iar daca cineva vrea sa vina sa ne ajutae nu acolo, sa stea in curtea spitalului, nu să stea sa-şi facă poze in curte la Suceava, asta nu insemna asa fii detasat la Suceava. Detasat inseamna sa fii acolo, pe linia 1".

Bărbatul suferă şi din cauza faptului că epidemia de coronavirus îl ţine departe de familie, de copilul său.

"Am o luna de zile de cand nu mi-am vazut copilul de 4 ani. Mama mea a plecat sa stea cu familia mea si eu m-am mutat la ea. Nu mai vrea sa vorbeasca cu mine. Cand vorbim pe Whatsapp imi intoarce telefonul, nu mai suporta ideea de a ma vedea doar pe tel. Eu mi-am invatat copilul sa mearga, sa vorbeasca. E atasat de mine. M-am despartit si sufar", mai spus ambulanţierul din Suceava.

812 cadre medicale infectate cu coronavirus în România

Un număr de 812 cadre medicale se infectaseră cu noul coronavirus în România până vineri, 10 aprilie,, conform raportărilor primite de către Institutul National de Sănătate Publică din teritoriu. Cele mai multe cadre medicale infectate au fost raportate în judeţul Suceava - 429, de patru ori mai multe decât faţă de Bucureşti (103 cazuri), al doilea oraş pe lista.

Iată împărţirea cadrelor medicale infectate cu COVID-19 pe judeţe.

Alba total 18

Arad total 44

București total 103

Bacău total 5

Bihor total 2

Bistrița-Năsăud total 5

Brăila total 1

Botoșani total 9

Cluj total 10

Caraș-Severin total 1

Constanța total 1

Covasna total 9

Dâmbovița total 3

Dolj total 1

Galați total 34

Giurgiu total 5

Hunedoara total 35

Ilfov total 2

Ialomița total 1

Iași total 13

Mehedinți total 1

Neamț total 34

Prahova total 1

Sibiu total 11

Satu Mare total 1

Suceava total 429

Timiș total 24

Teleorman total 1

Vâlcea total 1

Vrancea total 7