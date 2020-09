Super Luna nouă în Fecioara. 17 septembrie 2020. Urmează două săptămâni magice. Ce zodii sunt în avantaj?

Cu Saturn in trigon, se anunta moment prilenic sa sadesti seminte rodnice. A venit vremea sa alegi. Pec e drum sa mergi? Luna noua este intr-o zodie practica, orientate spre solutii, o zodie de pamant si perfectionista. Urmareste fiecare parte din viata ta si verifica daca o ai in echilibru sau nu. Vei sti apoi ce ai de facut!

Daca vrei sa fii in aliniament perfect cu aceasta lunatie, iata ce sa faci si ce sa nu faci!

DE FACUT: Incepe ceva nou!

Luna noua inseamna un nou inceput, un nou proiect, o noua abordare. Concentreaza-te pe pasii tangibili pe care ii poti face pentru a cosntrui o baza solida pentru obiectivele tale. Nu te arunca direct spre final, incercand sa fentezi etape.

NU FACE: Obsesie pentru perfectiune

Ochiul perfectionat pe detalii va fi binecuvantat cu o viziune 20/20 sub Luna noua in Fecioara. Vei privi viata dintr-o perspectiva analitic, utila cand vine vorba de rafinarea planurilor. Cu toate acestea, energia Fecioarei te poate influenta sa fii excesiv de critic si aspru. Nu va fi de folos nimanui. Doar pentru ca planifici ceva perfect, asta nu garanteaza ca asa va si termina. Trebuie sa te adaptezi si sa fii dispus sa inveti din greseli.

DE FACUT: Fii generos cu timpul si energia ta

Cu cat oferi mai mult, cu atat vei obtine mai mult. Acesta Luna noua te inspira sa te concentrezi asupra obiectivelor personale si asupra bunastarii pentru a-i putea ajuta si pe ceilalti. Fa o donatie, o actiune de caritate, sacrifica din timpul tau pentru a face din lumea ta o lume mai buna.

NU FACE: Totul pe fuga

Saturn este conectat cu aceasta Luna noua si acest lucru iti poate oferi o structura si o atentie suplimentara atunci cand vine vorba de realizarea planurilor. Succesul va necesita, fara indoiala, rabdare. Ori de cate ori planeta Saturn atinge ceva, e nevoie de munca grea, fara comenzi rapide. Energia Fecioarei iti cere sa ai o atitudine lenta si constanta pentru a nu te indeparta de la cursul actiunii.

DE FACUT: Concentreaza-te pe sanatate

Orice ajustari pe care vrei sa le faci cu privire la dieta, rutina de exercitii fizice, sanatate mintala, echilibrul din viata profesionala si viata personala sau relatii personale, au potentialul de a se permanentiza daca le implementezi in acest moment. Asculta-ti mintea, corpul si spiritual si onoreaza-ti nevoile.

NU FACE: Greseala de a te concentra doar pe imaginea de ansamblu

Aceasta Luna noua in Fecioara are ca scop concentrarea asupra detaliilor. Daca te concentrezi pe pasii mari, vei pierde din vedere detalii importante care fac diferenta. Desi trebuie sa ai intotdeauna in minte destinatia finala, este importanta si fiecare etapa a calatoriei, astfel incat sa nu te ratacesti pe drum.

Ce zodii sunt in avantaj?

Daca esti semn de Pamant, Fecioara,Taur, Capricorn, te vei simti energizat. O lume a posibilitatilor, distractiei si aventurii se deschide in fata ta. Semnele de Apa, Rac, Pesti, Scorpion, au oportunitatea de a cunoaste oameni noi care sa le largeasca reteaua de prieteni. Luna noua in Fecioara poate fi provocatoare pentru Gemeni si Sagetator. Urmeaza o decizie importanta pentru ei si daca o iau pe cea corecta, rezultatele sunt garantate.

Iata ce inseamna Super Luna noua in Fecioara pentru toate zodiile.

BERBEC

Este timpul sa-ti pui lucrurile in ordine, draga Berbec. Acum este momentul sa-ti verifici starea de sanatate, sa incepi antrenamentul la o sala, sa repari robinetul care curge, sa iti cureti biroul sau sa faci ordine in e-mail. S-ar putea sa te simti coplesit, insa este sansa ta sa te pui pe picioare. Vine o perioada aglomerata.

TAUR

Ce te face fericit, draga Taur? Fa ce face si Fecioara si creeaza o lista cu obiective. Dar sa nu fie de munca, ci de distractie. Cauta placerea, iubirea, fericirea. Poate te inscrii la un curs de picture, de muzica, lansezi acel blog la care visezi de ani sau poate inviti un prieten la film. Acesta este un moment cosmic perfect sa incerci un hobby nou.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO