Surse: Dosarul cumnatului fostului premier Victor Ponta a fost făcut pe denunţul procurorului "Portocală"

Potrivit surselor România TV tot dosarul in care a fost arestat cumnatul lui Ponta se bazează pe denunţul făcut sub identitate protejata chiar de procurorul Negulescu, zis Portocală.

Tribunalul Prahova a dispus în urmă cu un an ca procurorii DNA să decidă în privinţa unei cauze pe care o instrumentează din anul 2014, măsura fiind luată după ce unul dintre inculpaţii în acest dosar s-a adresat instanţei de judecată printr-o contestaţie privind durata procesului penal. În acest dosar sunt implicaţi omul de afaceri Cristian Herţanu, cumnatul fostul premier Victor Ponta, dar şi fostul deputat Vlad Cosma şi tatăl acestuia, Mircea Cosma, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, şi Sebastian Ghiţă.



"Admite contestaţia privind durata procesului penal, formulată de contestatorul-inculpat Drăgan Ilie Florin, în dosarul nr. 218/P/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Ploieşti (înregistrat sub nr. 252/P/2018 la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie Bucureşti - Secţia de Combatere a Corupţiei), în contradictoriu cu intimaţii-inculpaţi Herţanu Iulian Cristian, Ciorbă Vladimir Răzvan, Coman Mihai Marian, Munteanu Liviu, Cosma Mircea, Cosma Vlad Alexandru, Ghiţă Sebastian Aurelian, Roman Iuliu Virgiliu. Stabileşte termen până la care procurorul să rezolve cauza potrivit art. 327 C.pr.pen., la data de 31.03.2019", au decis judecătorii de la Tribunalul Prahova, după ce unul dintre inculpaţi a făcut o contestaţie privind durata anchetei.



Măsura dispusă de instanţa de judecată nu este supusă niciunei căi de atac.



Dosarul prin care inculpatul din acest dosar a contestat durata mare a urmăririi penale a fost deschis la Tribunalul Prahova în luna iunie a acestui an, iar instanţa s-a pronunţat după trei amânări.



Dosarul în care judecătorii au dispus ca procurorul de caz din DNA să decidă asupra speţei este cunoscut opiniei publice sub denumirea dosarul Hidro Prahova şi a fost una dintre cele mai cunoscute cauze instrumentate de DNA Ploieşti.



În acest dosar, anchetatorii îl acuză pe cumnatul fostului premier Victor Ponta, Iulian Cristian Herţanu, a cărui firmă a câştigat un contract pentru extinderea reţelei de canalizare a oraşului Comarnic, din judeţul Prahova, de fraudarea de fonduri europene, în timp ce fostul deputat Sebastian Ghiţă, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova Mircea Cosma şi fiul acestuia din urmă, fostul deputat PSD Vlad Cosma, sunt acuzaţi de infracţiunea de sprijinire a unui grup infracţional organizat.



Procurorii DNA Ploieşti susţin că preşedintele CJ Prahova şi cei doi foşti parlamentari prahoveni din partea PSD, Sebastian Ghiţă şi Vlad Cosma, s-au folosit de influenţa pe care o au asupra conducerii SC Hidro Prahova SA, firmă deţinută de Consiliul Judeţean Prahova, pentru ca firma cumnatului lui Ponta să poată frauda fonduri europene.



Din această speţă au fost disjunse mai multe alte dosare, în care unii dintre ce implicaţi au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei în instanţă. Astfel, fostul director al Hidro Prahova Dumitru Pantea a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare pentru luare de mită, în urma unui acord de recunoaştere încheiat cu procurorii DNA după ce a recunoscut că a luat mită peste 50.000 de lei pentru a favoriza o firmă să câştige o licitaţie şi să obţină soluţii favorabile de la instanţele de judecată şi de la Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor în sensul menţinerii rezultatului iniţial al licitaţiei. Într-un alt dosar, fostul manager al unui proiect pe fonduri europene derulat de Hidro Prahova, Ionuţ Ionescu, a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare, tot în baza unui acord de recunoaştere încheiat cu procurorii DNA.



Procurorul care a instrumentat iniţial dosarul Hidro Prahova este Lucian Onea, fostul şef al DNA Ploieşti, în prezent suspendat din magistratură.