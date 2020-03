SURVIVOR ROMANIA 10 MARTIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING KANAL D. Eliminare surpriză, Andi şi Graţiela s-au bătut până la final

SURVIVOR ROMANIA 10 MARTIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING KANAL D. Faimoși și Războinici, emoționați până la lacrimi! Grațiela, de la Faimoși, și Andi, de la Războinici, propuși spre eliminare în ediția de duminică seară. Ziua Internaționala a Femeii i-a adus impreuna pe Faimosii si Razboinicii de la “Survivor Romania”, la finalul meciului in care echipa rosie a pierdut protectia, fiind nevoita sa isi trimita un membru al echipei in fata publicului.

Emisiunea Survivor România de pe Kanal D – Ediția de marți 10 martie

Dan Cruceru, gazda celebrului show, i-a invitat pe cei rămași în competiție în „Casa Poveștilor Frumoase” și le-a citit un mesaj emoționant scris propriei mame, aducând lacrimi pe obrajii concurenților. Andrei Ciobanu și Gratiela Duban au fost foarte impresionați de acest moment, ambii concurenți pierzându-și cea mai importantă ființă din viața lor. Lacrimile au curs neîncetat pe obrajii concurenților la auzirea cuvintelor pline de dragoste, empatie, emoție transmise de iubitele, mamele și bunicile lor.

„Te iubesc!” este mesajul pe care faimoasa i l-ar fi transmis celei care i-a dat viață și i-a îndrumat primii pași în viață. "Îmi place să fiu copil, să cred în superputeri și aș da orice să-i mai pot spune ! Vreau să le trimit un mesaj tuturor celor de acasă, care încă mai au părinții alături, să le spună că îi iubesc, să nu îi uite și oricât de greu le-ar fi să îi sune și să îi vadă!”, a spus gâtuit de emoții și de lacrimi Andrei Ciobanu.

Premieră la “Survivor România"! Un Faimos și un Războinic la duel!

Echipa roșie a pierdut meciul de aseară și discuțiile despre membrul echipei care sa fie trimis în fața telespcetatorilor au fost tensionate.

Ghiță Balmuș s-a delimitat de echipa Faimoșilor, susținând-o pe Grațiela Duban, concurenta propusă spre eliminare de majoritatea faimoșilor; decizia colegilor săi de a o trimite pe frumoasa actriță la duel a fost luată pe motive medicale, Grațiela fiind accidentată la mână. Faimoasa luptă cu războinicul Andi Constantin pentru a câștiga voturile publicului. „Mă bucur că am rolul principal, eu sunt un om asumat, cu coloana vertebrală, sunt un om corect. S-a întâmplat, a fost șansa mea, să mă rănesc la deget. Vreau să cred că ai mei colegi nu m-au votat neapărat că n-am adus puncte. De când m-am lovit la deget, tot timpul când mi s-a permis să joc am adus puncte la fiecare joc, cu excepția unuia singur, cel cu popice. (..) Echipa mea are nevoie de oameni sănătoși, care să poată câștiga în continuare și, practic, eu am o vulnerabilitate … nu știu dacă degetul meu se va reface. (…) Nu pot să fiu egoistă, pentru că toți colegii mei au luptat și pentru mine, în meciurile în care eu nu am avut acordul medicului pentru a juca. Decizia lor este una corectă”, a declarat, la Consiliu, Grațiela Duban.

In echipa albastra, conflictul intre Andi Constantin si membrii echipei sale continua, insa campionul la fitness a declarat ca doreste sa ramana in competitie.

"Sunt multumit de parcursul meu in competitie, consider ca acum incepe Survivor Romania pentru mine, si ca pana acum a fost doar incalzirea", au fost cuvintele adresate de razboinic publicului.

Care dintre cele doua echipe va pierde duelul, si cum se vor rezolva conflictele din ambele tabere, aflati urmarind un nou episod “Survivor Romania”, in aceasta seara, incepand cu ora 20.00, la Kanal D.

Lupta pentru imunitate și provizii! Care a fost recompensa de sâmbătă seară de la ”Survivor România”! Faimoșii și Războinicii au jucat sâmbătă seară atât pentru jocul de imunitate, cât și pentru provizii. ”Așa cum v-am zis, azi jucăm și pentru imunitate și pentru provizii. Proviziile sunt câte doi cartofi de fiecare, năut, ceapă și sare și piper”, a spus Dan Cruceru.

Răsturnare de situație la ”Survivor România”!

Din ce echipă a fost primul concurent nominalizat la eliminare! Răsturnare de situație la ”Survivor România”. Faimoșii și Războinicii s-au luptat pentru provizii și pentru imunitate.

Deși Războinicii au condus scorul pentru mult timp, Faimoșii au reușit să întoarcă scorul. S-a ajuns la ștafeta mixtă, apoi Faimoșii și-au revendicat victoria și proviziile. Așadar, primul nominalizat va fi din echipa Războinicilor.

El este primul nominalizat spre eliminare!

Surpriză de proporții în această seară la Survivor România. Andi este primul concurent, din această săptămână, propus spre eliminare. Care a fost prima lui reacție: ”Da, sigur ca mă așteptam. Deși colegii meu nu s-au vorbit, poate din coincidența au votat în aceeași direcție. Și eu am simțit lucrul ăsta de săptămâna trecută, deci nu e vreo surpriză pentru mine. Mă bucur, în schimb, că există o unitate și că au votat toți în aceeași direcție. Asta face o echipă”, a spus Andi.

Ce i-a ascuns Andrei Karinei

Faimoșii l-au dat de gol! Motivul pentru care relația lor nu va merge!

Faimoșii l-au dat de gol pe Andrei. Aceștia vorbesc despre faptul că acesta i-ar fi ascuns un lucru destul de important Karinei și anume faptul că băieții au o strategie, de a elimina fetele din echipă.Emisiunea Survivor România de pe Kanal D – Ediția de luni 9 martie.

Lola, în lacrimi după eliminarea Adrianei! Acuze grave la adresa Războinicilor

Adriana a fost eliminată de la Survivor România. Aceasta a fost la eliminare cu Lola.

Imediat după ce Adriana a părăsit competiția, Lola a izbucnit în lacrimi și a aruncat acuze la adresa războinicilor.