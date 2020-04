SURVIVOR ROMANIA 13 APRILIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING Kanal D. Stop vot, cine îşi face bagajele!

SURVIVOR ROMANIA 13 APRILIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Faimosii si Razboicii isi vor petrece timpul foarte aproape unii de ceilalti, vecinatatea in care traiesc acum ducand la aparitia unor situatii imprevizibile.

Telespectatorii isi pot vota preferatii din concurs pana in aceasta seara, cand Dan Cruceru va face anuntul . Noile reguli au fost anuntate de prezentatorul emisiunii in editia de sambata, in cadrul unui consiliu special.

Survivor Romania - live stream oficial

Survivor Romania se difuzeaza in zilele de sambata, duminica, luni si marti la Kanal D, incepand cu ora 20:00.

Survivor Romania poate fi urmarit si online, accesand pagina oficiala de live stream: https://www.kanald.ro/live.html.

Daca doriti sa revedeti cele mai tari momente din emisiune o puteti face pe canalul oficial de YouTube.



"Pana acum doream de la public sa voteze doar nominalizatii saptamanii, nominalizati propusi de echipa care pierdea. De acum incolo toti veti intra la votul publicului. Publicul va ramane suveran in continuare. Eliminarile se vor face tot tinand cont de voturile celor de acasa. Dupa jocul de imunitate pe care il veti avea, echipa care va pierde isi va stabili omul trimis la duel. (...) In perioada urmatoare, voturile acestea vor fi foarte importante. Eliminarile se vor face in functie de voturile din aceste doua zile. Este foarte important sa va votati favoritii", a spus Dan Cruceru.

Meciul de aseara pentru recompensa a fost castigat de Razboinici, la scorul de 7-2, cei care vor beneficia de doua paturi pe care vor trebui sa le imparta, pe rand, timp de o saptamana.

In aceasta seara, de la ora 20:00, urmeaza un nou joc de imunitate, iar cele doua echipe sunt extrem de motivate sa castige si aceasta batalie!

Kanal D, lider de piata, la nivelul intregii tari, cu editia de sambata „Survivor Romania"

Editia de sambata a reality-ului „Survivor Romania" a trezit un interes urias fanilor, Kanal clasandu-se pe primul loc, la nivel national, in topul televiziunilor din Romania, conform datelor furnizate de Kantar Media.

Editia de sambata a emisiunii prezentata de Dan Cruceru a fost urmarita, in medie, in fiecare minut al difuzarii, de peste 1.2 milioane de telespectatori din intreaga tara.

Kanal D a fost lider de piata, pe targetul National, cu 7,2% rating si 15,5% cota de piata. Minutul de maxima audienta, atins la 21.46, a adunat in fata micilor ecrane, la Kanal D, peste un milion si jumatate (1.633.000) de fani.

Despre Survivor Romania

Kanal D le aduce milioanelor de telespectatori un format revolutionar, un reality show de intensitate maxima: „Survivor Romania”! Veritabil experiment social si test de supravietuire, reality-ul le pune la incercare concurentilor, vedete si oameni necunoscuti inca publicului larg, inteligenta, puterea de adaptare la conditii extreme, inventivitatea, forta si rezistenta fizica si psihica.

Formatul original Survivor, produs de Acun Medya, a fost difuzat in tari precum Grecia si Turcia, unde a inregistrat un succes urias, atingand si 50 % cota de piata.