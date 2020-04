SURVIVOR ROMANIA 14 aprilie 2020 live video online Kanal D. Elena Ionescu, propusă din nou pentru eliminare. Votul publicului, decisiv!

SURVIVOR ROMANIA 14 aprilie 2020 live video online Kanal D. Faimosii nu se dezmint si, dupa ce au pierdut meciul de imunitate de aseara, de la Survivor Romania, au trimis-o din nou pe Elena Ionescu in fata publicului.

SURVIVOR ROMANIA 14 aprilie 2020 live video online Kanal D. Atmosfera in echipa rosie s-a incins si cele doua tabere s-au separat, dupa ce scorul a fost de 10-5. Emy Alupei si Elena Ionescu au incercat sa o atraga in tabara lor pe Asiana Peng, fara succes, campioana la gimnastica votand alaturi de Cezar Juratoni, Ghita Balmus si Mihai Onicas impotriva Elenei. "Femeile cu femeile, barbatii cu barbatii. Eu sustin emanciparea femeilor pana la capat, pentru ca sunt femeie, ele sunt femei (n.r. Asiana si Elena). Din punctul meu de vedere, asa cum a spus si Elena, baietii profita de faptul ca Elena si Asiana sunt dezbinate. Mi se pare fals. Ce cauta Asiana intre baieti, cand ea trebuie sa fie cu fetele? Se vede de acasa ca Elena este votata, se tot da in Elena desi au fost momente cand baietii au fost super slabi. Sa fim seriosi, a fost joc de barbati. Nu ne jucam, s-au luat doua puncte. Nu vorbesc de mine, eu sunt eu, sunt fata", au fost acuzele aduse de Emy Alupei in cadrul consiliului pentru eliminare.

Survivor Romania - live stream oficial

Survivor Romania se difuzeaza in zilele de sambata, duminica, luni si marti la Kanal D, incepand cu ora 20:00.

Survivor Romania poate fi urmarit si online, accesand pagina oficiala de live stream: https://www.kanald.ro/live.html.

Daca doriti sa revedeti cele mai tari momente din emisiune o puteti face pe canalul oficial de YouTube.

SURVIVOR ROMANIA 14 aprilie 2020 live video online Kanal D. Ideea unei aliante feminine a apartinut Razboinicului Andrei Ciobanu, care le-a oferit celor doua faimoase, Emy si Elena, exemplul propriei echipe cand fetele s-au razvratit impotriva aliantei baietilor. Profesorul de canto a recunoscut ca sfatul nu a fost dezinteresat, o eliminare a oricarui Faimos aducandu-le beneficii directe.

"Ceea ce le-am spus Elenei si lui Emy au fost lucruri sincere dar, totodata, trebuie sa recunosc, este si o buna strategie pentru noi sa eliminam un baiat din tabara adversa".

Pusa din nou la zid de propria echipa, Elena Ionescu se va duela astazi cu un Faimos sau un Razboinic, pentru simpatia publicului. Artista a spus ca intregul vot este o alta strategie pusa la cale de liderii echipei rosii si ca se simte singura impotriva tuturor. Mai mult, cantareata l-a "taxat" pe Ghita Balmus care a spus ca o va vota pentru ca in timpul jocului a aratat un moment de epuizare fizica.

SURVIVOR ROMANIA 14 aprilie 2020 live video online Kanal D. "A spus ca nu mai poate sta (n.r. in competitie) un om care lesina pe traseu. Un fel de Elena a lesinat pe traseu. Intr-adevar, mi-a fost foarte greu, dar eu nu am cuantificat niciodata plecarile, caderile sau accidentarile cuiva si am tras pana la capat pentru toata lumea aici, neconsiderand asta o arma de a ataca pe cineva atunci cand este intr-o astfel de situatie", a declarat la consiliu Elena Ionescu.