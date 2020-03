SURVIVOR ROMANIA 14 MARTIE 2020. Veste bună pentru concurenţii ameninţaţi d eeliminare

SURVIVOR ROMANIA 14 MARTIE 2020. Dan Cruceru i-a anuntat pe faimosi si pe razboinci de faptul ca in aceasta saptamana vor avea parte numai de vesti bune. Dupa o noapte grea si ''furtunoasa'', vestile bune continua sa vina pentru faimosi si pentru razboinici.

''Aceasta este o saptamana a recompenselor. Nu ati mai avut parte de asa ceva pana acum. Inca o veste. Daca aceasta este saptamana recompenselor, nu poate fi si saptamana eliminarilor. In aceasta saptamana nu avem eliminati'', a spus Dan Cruceru.

Survivor Romania – live stream oficial

Survivor România se difuzează în zilele de sâmbătă, duminică, luni și marți la Kanal D, începând cu ora 20:00. Survivor România poate fi urmărit și online, accesând pagina oficială de live stream: https://www.kanald.ro/live.html. Dacă doriți să revedeți cele mai tari momente din emisiune o puteți face pe canalul oficial de YouTube.

Faimosi

Andreea Emilia Alupei, 21 de ani, este prima voce feminina a muzicii trap romanesti. A devenit cunoscuta publicului larg in 2016, odata cu participarea sa la unul dintre cele mai cunoscute concursului muzicale, apoi a lansat mai multe single-uri controversate care au cucerit mediul online si care au adunat milioane de vizualizari pe YouTube. In varsta de 21 de ani, Emy provine dintr-o familie in care sportul s-a impletit frumos cu arta, mama ei facand balet si tatal canotaj. Toata viata tinerei artiste se invarte in jurul muzicii, o pasiune pe care a descoperit-o cand avea 12 ani. La 14 ani a realizat ca activitatile sportive ii pot schimba viata in bine, dandu-i incredere in ea insasi. A acceptat provocarea Survivor pentru ca doreste sa se “maturizeze”. Spune ca cea mai mare frica pe care o are este cea legata de reactiile oamenilor.

Razvan Mihai Preda cunoscut ca Sonny Flame, este cantaret, are 33 de ani si este tatal unei fetite de 6 ani. Copilaria artistului nu a fost una foarte fericita, pierzandu-si mama cand avea doar 12 ani, si fiind astfel nevoit sa se maturizeze foarte repede. Cel mai fericit moment din viata artistului a fost acela cand s-a nascut fiica sa, Natalia. Sonny Flame a facut inot de performanta si se declara un om competitiv fiind pregatit psihic pentru aceasta provocare. Nu-i plac sobolanii sau serpii, dar cel mai greu crede ca se va adapta la lipsa hranei.

Razboinici

Si echipa Razboinicilor va avea parte de forte proaspete. Un antrenor de fitness si un student la Agronomie sunt pregatiti sa isi sprijine echipa sa castige meciurile pentru imunitate si provizii.

Alice Andruca are 23 ani si este antrenor personal si instructor de grup fitness. A facut dans sportiv de performanta. A castigat un titlu de campioana mondiala la dans in Croatia, in 2012. A cochetat o scurta perioada cu domeniul financiar si a fost 3 luni operator intr-un call center. Se descrie ca fiind foarte energica, foarte ambitioasa, reusind tot ce isi propune. Are o sora geamana, Ana. S-a inscris la "Survivor Romania” pentru a-si testa limitele.

Iancu Sterp are 21 de ani si este student la Agronomie. Este un impatimit al sportului, joaca fotbal si merge constant la sala. Fratele lui este cantaretul Culita Sterp. A ales sa faca studieze Agronomia pentru a se putea ocupa mai bine de ferma familiei. In timpul liber este vlogger pe teme de lifestyle, avand 140.000 de abonati pe YouTube. A decis sa se inscrie la "Survivor Romania" pentru ca simte ca este genul de competitie care i se potriveste, pentru ca are agilitatea, abilitatea si rezistenta atat de necesare pentru un asemenea concurs.