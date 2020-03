SURVIVOR ROMANIA 24 MARTIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING KANAL D. Eliminare cu scandal, nervi şi reproşuri

SURVIVOR ROMANIA 24 MARTIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING KANAL D. Grațiela Duban, Ghiță Balmuș și Emy Alupei au declarat război taberei formate din Cezar Juratoni, Elena Ionescu, Asiana Peng și Sonny Flame, iar cele două grupuri și-au aruncat cuvinte grele, acuzații și reproșuri fără precedent în încercarea de a câștiga avantaj și a rămâne în competiția „Survivor România”.

Consiliul a fost unul extrem de tensionat, zarurile conflictului fiind aruncate. Faimoșii i-au nominalizat pentru eliminare pe Grațiela Duban și Ghiță Balmuș, cei doi fiind acum la "mana" publicului. Nominalizații au declarat că se așteptau să fie trimisi spre eliminare, Grațiela Duban fiind cea mai critică la adresa echipei sale.

„Suntem o echipă doar când câștigăm!”, a acuzat aceasta. Îndrăgitul actor Andrei Duban a fost surprins de conflictul izbucnit în tabăra Faimoșilor, după o perioadă de calm și victorii, și crede că a fost doar o strategie bine orchestrată de tabăra formată din Elena, Asiana, Cezar, Sonny Flame și Mihai. Mai mult, o consideră pe Asiana responsabilă de declanșarea tensiunilor dintre Faimoși.

„Nu mi se pare corect să fie din nou nominalizată Grațiela. Dimineață s-au trezit și Asiana, pe liniștea aia, pe vibe-ul ăla bun, s-a dus la Ghiță și i-a spus . A început să-l zgândăre, să-l toace, a venit și Elena și a început și ea. Nu era vorba de Grațiela deloc. Totul era perfect, aveau atmosferă superbă. După ce a început Asiana să-l toace pe Ghiță, s-a distrus toată liniștea. Totul a început de la ea", este de părere Andrei Duban.

Soțul faimoasei spune că a înțeles nominalizarea de acum două săptămâni, când soția sa a fost la duel cu Războinicul Andi Constantin, însă de această dată crede că nu este justificată. Este mândru de evoluția soției sale și speră că publicul să o salveze de la eliminare.

„Au votat-o prima dată pe bună dreptate. A adus puncte și cu degetul fisurat, dar puține, mai mult a stat pe bară. Nu poți să stai acolo să mănânci mâncarea oamenilor degeaba, fără să produci nimic. Era, într-un fel bine. vorbind, cel mai frumos lucru care mi se poate întâmpla mie este să ne reîntregim familia. Altfel este cu ea acasă să trecem peste această perioadă nefericită, cu acest virus urât, decât să stăm separați. Ea este asumată de la bun început și a fost corectă și a numărat și boabele de orez. Nu se poate schimba, să se dea după unii sau alții doar să le facă pe plac ca să fie liniște în echipă. Mă bucur mult că rămâne un om cu principii până la capăt. Dacă ceilalți se sucesc și se asociază și se dau după cum bate vântul, asta este măsura caracterului lor. Om vedea dacă soția mea va rămâne sau nu în competiție", a adăugat Andrei Duban.

Editia de seara trecuta a fost una cu tensiuni in ambele echipe. Chiar daca meciul a fost unul echilibrat, fiecare echipa dorind sa castige recompensa care era o noapte la o vila de lux, Razboinicii au reusit sa ii invinga pe Faimosi cu 10 la 8.

Faimosii s-au impartit in doua tabere pe pozitii de forta. Trio-ul format din Ghita Balmus, Gratiela Duban si Emy Alupei a continuat atacurile la adresa colegilor lor. Ghita a declarat ca a fost socat de nominalizarea sa de catre echipa.



Nervi intinsi la maximum la „Survivor Romania"! In aceasta seara, inca o eliminare din echipa Faimosilor! Si in tabara Razboinicilor se ascut „sabiile"

"A fost ca o tragedie. Nu ma asteptam sa fiu nominalizat. (...) In ultimele zile mi-au tras niste intepaturi, incat am si zis; Urmatorul consiliu este clar vorba despre mine, sa fiu nominalizat. Pentru simplul fapt ca sunt in aceeasi echipa cu Gratiela", a comentat cu lacrimi in ochi Ghita Balmus. Acesta i-a facut si o promisiune Gratielei: "Cu siguranta, daca voi ramane, ma voi razbuna si in numele tau".



Nici in tabara albastra lucrurile nu stau mai bine. Andrei Ciobanu, liderul echipei Razboinicilor este tot mai contestat de colegii sai de echipa. Profesorul de canto a nominalizat-o le Lola Crudu ca principala responsabila pentru tensiunile din ehipa sa.

"Eu cred ca Lola incearca acum o strategie, sa atraga colegii de-ai nostri, nu inteleg de ce face lucrul asta. Incearca acum sa dea in mine, sa le induca faptul ca eu m-am impus, fiind un tip mai vocal, mai energic, m-am impus ca si lider. Nu-mi doresc sa fiu lider, daca ceilalti nu ma vad ca si lider. O las sa-si faca jocurile", a declarat Andrei Ciobanu.