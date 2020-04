SURVIVOR ROMANIA 7 APRILIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING KANAL D. Eliminare-surpriză, s-a lăsat cu lacrimi

SURVIVOR ROMANIA 7 APRILIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING KANAL D. Meciul de aseara, de la "Survivor Romania", s-a incheiat cu scorul de 8 la 2 in favoarea Razboinicilor. Este destabilizare totala in echipa Faimosilor de la Survivor Romania! Razboinicii, ingrijorati ca vor fi nevoiti sa stea in acelasi cuib al „urii", cu echipa rosie.

Survivor Romania - live stream oficial

Survivor Romania se difuzeaza in zilele de sambata, duminica, luni si marti la Kanal D, incepand cu ora 20:00.

Survivor Romania poate fi urmarit si online, accesand pagina oficiala de live stream: https://www.kanald.ro/live.html.

Daca doriti sa revedeti cele mai tari momente din emisiune o puteti face pe canalul oficial de YouTube.

Aceasta victorie a determinat cea mai violenta iesire nervoasa din partea faimoasei Emy Alupei. Infometati si sleiti de putere, Faimosii s-au resimtit in batalia sportiva de aseara, astfel ca au pierdut pentru a treia oara consecurtiv in fata adversarilor. Miza a fost uriasa, echipa castigatoare a avut parte de un picnic barbeque, dar si alte surprize recreative.

Echipa Faimosilor a fost ingenuncheata si redusa la tacere, prima care a rabufnit fiind Emy Alupei. "Nu suntem o echipa, asta-i problema, intelegi? Ne uram! Ne facem pe la spate, suntem rai, intelegi?(...) de aceea nu castigam niciodata! Niste serpi, o mana de oameni si ne mancam intre noi!", au fost cuvintele strigate cu furie de catre Emy catre echipa ei.

Reactia i-a luat prin surprindere pe Razboinci, care au incercat sa medieze si sa calmeze conflictul, cu atat mai mult cu cat, incepand de saptamana viitoare, toti concurentii Survivor Romania vor locui in aceeasi tabara.

"As vrea sa lamurim problemele ca sa nu le vedem noi! Ca le avem si noi pe ale noastre!", le-a spus Andrei Ciobanu adversarilor, in incercarea de a detensiona atmosfera din gradena rosie.

Si Emanuela Huruiala le-a dat un sfat Faimosilor; "Haideti sa ne linistim cu totii!". "Si noi poate ca avem probleme, dar niciodata nu ne-am certat de la mancare sau de la ce va certati voi!", a intervenit si Lola Crudu.

Spate in spate si aruncandu-si sageti veninoase dupa evolutia pe traseu, Faimosii au continuat cearta si in tabara lor.