SURVIVOR ROMÂNIA. Cine sunt primii concurenţi din "cel mai intens reality din istoria televiziunii"

Cel mai intens reality din istoria televiziunii, „Survivor Romania", se pregateste sa isi arunce concurentii in lupta pentru supravietuire. Ruby, Augustin Viziru, Cezar Juratoni si Asiana Peng sunt doar cateva dintre vedetele care isi vor ascuti simturile si isi vor pune la bataie strategiile ca sa reziste in ceea ce va fi cea mai inspirationala si provocatoare experienta televizata.

Jungla din Republica Dominicana le va intinde concurentilor capcane, ii va epuiza, le va testa limitele si ii va arata in fata milioanelor de telespectatori traversand o serie de emotii si intamplari, departe de cei dragi si condamnati sa supravietuiasca in conditii vitrege.

Ruby (Ana Claudia Grigore) este una dintre cele mai cunoscute cantarete din Romania, a lansat o serie de piese de succes si a sustinut zeci de concerte internationale. Primul ei disc single, „Touch Me" (2010), s-a bucurat de succes nu numai in Romania, ci si in strainatate. Au urmat piese precum "Miracle of Love", „Stinge lumina", „Baiat de bani gata" (feat Pacha Man), „De la distanta", „Condimente", „Tata", „Rochia mea", lista pieselor fiind una impresionanta, iar Ruby devenind una dintre cele mai valoroase si prolifice artiste din Romania. A impresionat, de asemenea, in reality-show-uri de succes, unde si-a demonstrat tenacitatea, ambitia si puterea de adaptare. La „Survivor Romania" o aduce dorinta de a-si testa limitele, precum si bucuria de a raspunde unor provocari uriase.

„Sunt hotarata, ambitioasa, ma bazez mult pe descarcarea de adrenalina si pe faptul ca imi place sa imi duc misiunile la bun sfarsit. Pentru orice recompensa, oricat de mica, va merita sa lupt din toate puterile. Sunt convinsa ca psihicul ma va ajuta cel mai mult in aceasta incercare", spune Ruby despre calitatile pe care mizeaza in competitie.

Concurenti Survivor Romania: Augustin Viziru

Actor carismatic, prezenta plina de energie si umor in showbiz-ul autohton, Augustin Viziru surprinde de fiecare data prin aparitiile sale. Publicul l-a putut urmari atat pe micul ecran, in seriale, productii de lungmetraj si reality-show-uri, dar si pe marile ecrane. Augustin Viziru a avut si o indelungata cariera sportiva, a practicat tenis pana la varsta de 17 ani, tot in acea perioada descoperea si competitiile de biliard. Are in palmares si titluri de campion national si balcanic si e recunoscut ca unul dintre cei mai buni jucatori profesionisti de biliard din Romania. Provine, de altfel, dintr-o familie de sportivi, mentor fiindu-i chiar bunicul sau, Gheorghe Viziru, valoros jucator de tenis si cel care i-a antrenat pe legendarii Ion Tiriac si Ilie Nastase.

„Imi doresc sa ma descopar pe mine,e mai mult decat un show de televiziune, sunt sigur ca o asfel de competitie scoate ce mai bun sau ce e mai rau din tine. Te obliga sa te adaptezi, sa faci conexiuni, sa te autodepasesti, sa devii mai inteligent. Toata viata mea mi s-a spus ce bun sunt si ce talentat sunt si am crezut ca e suficient, nu a trebuit sa ma lupt sa obtin ceva. Acum realizez ca trebuie sa fac niste eforturi si vreau sa vad cat de departe pot merge", spune Augustin Viziru despre participarea la „Survivor Romania".

Concurenti "Survivor Romania": Cezar Juratoni

Multiplu campion national la Juniori, Tineret si Seniori, Cezar Juratoni este in prezent boxer profesionist. In aceasta calitate, a sustinut 12 meciuri, cu 11 victorii, dintre care opt prin knockout. Sportivul crede ca rezistenta fizica si inteligenta ii vor fi aliati in aceasta competitie extrem de dura.

„Sunt sigur ca voi face fata acestui concurs. Punctele mele forte sunt rezistenta, viteza, inteligenta. Reusesc sa ma adaptez foarte repede in orice situatie. Cea mai mare provocare pentru mine va fi lipsa familiei, dar voi face fata cu brio oricarei incercari ", declara Cezar Juratoni.

Concurenti "Survivor Romania": Asiana Peng

O aparitie exotica la „Survivor Romania" este Asiana Peng, gimnasta care a facut parte din lotul olimpic al Romaniei, cu 50 de medalii in palmares. A concurat la numeroase competitii nationale si internationale, a obtinut numeroase titluri la barna si la sol, fiind medaliata cu aur la ambele categorii. Asiana Peng mizeaza in aceasta competitie pe puterea ei de adaptare si pe faptul ca nu ii este teama de nimic.

„Sunt rezistenta, am capacitatea de a face fata oricarei provocari. Sunt obisnuita cu cantonamentele si cu reguli stricte, spartane", spune sportiva.

"Survivor Romania", in curand la Kanal D

Abandonati in mijlocul naturii exotice, in Republica Dominicana, departe de confortul civilizatiei, concurentii vor trece prin foarte multe incercari, vor fi nevoiti sa isi construiasca adapost, sa isi procure hrana, sa isi gaseasca aliati in mijlocul grupului din care vor face parte. La finele unor incercari limita se va afla un singur castigator.

