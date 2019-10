Articol publicat in: Sanatate

Sute de absolvenţi de Medicină au protestat faţă de amânarea examenului de rezidenţiat 2019

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Sute de absolvenți de Medicină au protestat la Cluj-Napoca şi la Iași față de amânarea examenului de rezidențiat 2019. Tinerii au ieșit în stradă și le-au cerut politicienilor să nu-i forțeze să plece din țară. Chiar și așa, cei mai mulți dintre ei spun că se simt batjocoriți și se gândesc serios să plece din România. Iar veştile nu sunt deloc îmbucurătoare pentru absolvenţii de medicină. Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, nu exclude o nouă amânare a examenului de Rezidenţiat 2019. Aproape 200 de absolvenți ai Universității de Medicina si Farmacie au protestat la Cluj Napoca față de amânarea examenului de rezidențiat. Tinerii spun că se simt umiliți după 6 ani de studiu și le cer politicienilor mai mult respect. Absolvenții de medicină au ieșit în stradă și la Iași. Tinerii spun că după 6 ani de facultate au ajuns bătaia de joc a politicienilor si se gandesc serios să plece din tară. Examenul de rezidențiat ar fi trebuit să aibă loc pe data de 17 noiembrie, dar a fost amânat. Motivul invocat este acela că nu există un ministru al Educației care să semneze ordinele necesare pentru organizarea examenului. Ultima dată vehiculată pentru organizarea examenului este 8 decembrie. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay