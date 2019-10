Articol publicat in: Extern

Sute de migranţi au fost găsiţi pe insule din Marea Egee

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Aproximativ 500 de migranţi au fost găsiţi pe insulele greceşti din Marea Egee şi în jurul lor, începând de miercuri dimineaţă până joi după-amiază, au anunţat autorităţile elene. Ministerul Ordinii Publice şi Protecţiei Cetăţenilor din Atena şi garda de coastă din Pireu au anunţat că au reţinut 474 de migranţi în acest interval de timp.



Insulele greceşti din Marea Egee găzduiesc o importantă populaţie de migranţi şi refugiaţi, în timp ce Republica Elenă se confruntă cu o nouă creştere a sosirilor migranţilor din Turcia.



Peste 33.000 de persoane sunt găzduite în tabere supraaglomerate şi în alte locuri pe insulele Lesbos, Chios, Samos, Leros şi Kos.



Numărul de migranţi veniţi din Turcia în insulele greceşti de la începutul anului 2019 a ajuns la peste 39.000, comparativ cu 32.494 în tot anul precedent, conform cifrelor furnizate de Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay