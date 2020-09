Sute de profesori au decis să se pensioneze de teama COVID-19

„Au ieșit foarte mulți colegi, mai ales cei de peste 60 de ani cu vârsta de pensionare în prelungire și datorită unor afecțiuni pe care le-au, au decis să iasă anticipat la pensie sau chiar la limita de vârstă. Ceilalți se tem în continuare de acest virus.″, a declarat Ionescu Constantin, un reprezentant al sindicatelor din educație.

Cei care au boli cronice şi vor rămâne în sistem vor putea preda doar de acasă până când lucrurile vor reveni la normal.

În situaţia de a renunţa la carieră se află şi Aurel Grijincu, care a fost învăţător la Şcoala Gimnazială 13 din Timişoara timp de 45 de ani. Anul acesta a împlinit vârsta de pensionare şi, chiar dacă în ianuarie a cerut să-şi continue activitatea până când clasa pe care o avea termina ciclul primar, săptămâna trecută a decis să renunţe.

„În situaţia asta eu nu pot să transmit tot ce aş dori copiilor, aşa cum ei ar fi meritat. M-am pregătit pentru noul an şcolar, mi-am cumpărat un telefon nou, mi-am făcut un abonament ca să pot să ţin lecţiile online, mi-am cumpărat tonner pentru imprimantă să fiu pregătit. În ultimele trei zile, în schimb, după avalanşa de schimbări, de proceduri, am simţit că nu mai sunt de ajutor. Am fost trecut la categoria persoanelor vulnerabile”, a povesit învăţătorul pentru ştirileprotv.ro.

Un alt motiv pentru care a luat această decizie e distanţarea faţă de copii, care pentru învăţător este de neimaginat. „Nu pot să îl privesc în ochi pe acel copil să îi spun să facă un pas înapoi, e greu”.

Doar în judeţul Timiş s-au pensionat 52 de cadre didactice în această vară, 33 în Gorj şi 5 în judeţul Iaşi.

Elevii din 17 şcoli din Bucureşti vor face CURSURI ONLINE din 14 septembrie. Şapte şcoli combină scenariul galben cu roşu

Mulţi profesori au luat decizia de a renunţa la activitate din cauza haosului din domeniul educaţiei şi a faptului că nu sunt condiţii ca elevii să înveţe online, iar actul didactic va fi puternic afectat.

În localităţile în care elevii vor învăţa exlusiv online sunt probleme mari. Cu toate că autorităţile au promis că elevii vor primi tablete, în unele locuri în care nu s-a

întâmplat acest lucru.

La şcoala din Coroieni din judeţul Maramureş, spre exemplu, s-a decis să se aplice scenariul roşu după ce au fost depistate mai multe cazuri de coronavirus la un cămin de bătrâni din apropiere. Directorul şcolii, Liana Lazăr, a spus că elevilor le va fi foarte greu să înveţe online fiindcă nu există echipamentul necesar.

„Noi la școală avem laptopuri, dar legătura cu copilul se face foarte greu. Azi am participat la o ședință cu Prefectura Maramureș, am auzit-o pe doamna general jumătate din ce ne-a zis.

Ori dacă STS-ul care organizează o ședință la nivel de județ cu secretarii și directorii școlii abia reușește să facă legătura abia o oră, noi fără profesori de informatică calificați, fără administratori de rețea, nu putem crea legătura cu copilul", a afirmat Liana Lazăr.

Peste 230 de şcoli în scenariul ROŞU. Anisie: Nu mai înţeleg nimic din ce se întâmplă în jurul meu! Orice intenţie bună e interpretată