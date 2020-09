VIDEO Sute de protestatari, printre care şi Nina Bahinskaya (73 ani), simbolul protestelor din Belarus, reţinuţi la Minsk

Poliţiştii au reţinut-o inclusiv pe Nina Bahinskaya, în vârstă de 73 de ani, simbolul protestelor din Belarus. Ea a fost târâtă într-o dubă a poliţiei, de la un protestele paşnice.

Aproximativ 2.000 de persoane s-au adunat sâmbătă în centrul capitalei Belarusului, cerând demisia preşedintelui Aleksandr Lukaşenko.

Forţele de ordine au intervenit imediat, reţinând sute de protestatari.

Proteste masive au loc în Belarus faţă de realegerea în funcţie a preşedintelui Aleksandr Lukaşenko. Opoziţia acuză că scrutinul prezidenţial desfăşurat pe 9 august a fost fraudat.

#Belarus. 73-year-old Nina #Bahinskaya has been detained just a moment ago at a peaceful female rally in #Minsk. She was dragged to a police van. Last Saturday, when she encountered the police,she already felt ill for a while. Again, she is 73 pic.twitter.com/AaI2UaBXp4