Sutienul pentru alaptat si sutienul de maternitate. Sfaturi pentru proaspetele mamici

Ar fi tentant sa incerci sa te descurci cu sutienele pe care le ai deja (ai face o economie!), insa cel mai indicat este sa investesti in cateva sutiene noi. Sanii tai vor fi in crestere si vor deveni mai grei – tesutul glandular in dezvoltare poate adauga pe putin cateva zeci de grame pe fiecare san, iar tu meriti sa te simti confortabil.

Cand e timpul sa merg la cumparaturi?

Daca sutienul este strans, nu e bine. Fiecare femeie este diferita, fiecare sarcina difera si sanii tai se vor schimba intr-un mod unic. S-ar putea sa descoperi ca masura sanilor va creste in mod constant in timpul sarcinii sau ca sanii vor creste dupa primul trimestru si ca vor stagna pana aproape de nastere. In functie de cum cresc sanii, s-ar putea sa ai nevoie de un sutien nou de cateva ori in timpul sarcinii.

Care este diferenta?

Un sutien pentru perioada de maternitate este, de fapt, o versiune moderna a celui normal – conceput special pentru a sustine greutatea sanilor aflati in crestere in perioada sarcinii. Acesta are bretele mai late, captuseala moale din bumbac si mai multe locuri de prindere a bretelelor si de reglare a lungimii. Sutienele pentru maternitate nu au cupe cu sarma.

