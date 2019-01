Valoarea tabloului furat este este 182.000 de dolari şi era o operă a artistului peisagist rus Arhip Kuindji. Tabloul, intitulat Ai-Petri. Crimea a fost găsit a doua zi, într-o clădire părăsită, iar hoţul a fost şi el prins.

Thomas Crown-style heist in Moscow's Tretyakov Gallery caught on CCTV



Painting: 'Ai-Petri. Crimea'

Artist: Arkhip Kuindzhi

Value: $182,000https://t.co/ChVdkRDQVG pic.twitter.com/MgbIc7A6GD