Articol publicat in: Life

Tamara Buciuceanu Botez a murit. Fuego, în lacrimi despre ultima întâlnire cu marea actriţă

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Fuego a rememorat ultima întâlnire pe care a avut-o cu Tamara Buciuceanu. Paul Surugiu - Fuego a rememorat, în direct la România TV, ultima întâlnire pe care a avut-o cu marea actriţă Tamara Buciuceanu-Botez. "E un şoc pentru mine. De fiecare dată când mergeam la ea încercam să-i alin tristeţile şi îi duceam lucruri frumoase. Iubea mâncărurile basarabene. Şi, de fiecare dată când îi duceam plăcinte cu cartofi şi varză era cea mai bucuroasă. Vă mărturisesc că e un moment unic acela că eu i-am prins pe aceşti mari actori din generaţia de aur a teatrului românesc. Fără ei, totul este altfel astăzi", a declarat Fuego, în exclusivitate la România TV. Tamara Buciuceanu: "Când nu veţi mai mirosi flori de câmp pe scenă seara, poate vă veţi întreba unde-o fi plecat Tamara?" "Cred că e imaginea umorului nostru românesc şi e una dintre cele mai emblematice figuri ale spontaneităţii. Fără ea am fi fost nu doar mai săraci, ci şi lipsiţi de spiritualitatea românească. S-a bucurat de acest har pe care l-a dăruit mai departe publicului. Era mereu veselă, de fiecare dată era cu zâmbetul pe buze. (...) Sunt extrem de emoţionat şi încerc să spun ceea ce simt deşi sunt o persoană sensibilă.... Îmi cer scuze...", a mai povestit Fuego, cu vocea înecată în lacrimi. loading...

