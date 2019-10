Articol publicat in: Societate

Tamara Buciuceanu Botez a murit la spital. Ultimele detalii despre înmormântarea actriţei

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum 49 min) // Sursa: romaniatv.net Tamara Buciuceanu Botez a murit, marţi, la vârsta de 90 de ani. Actrița s-a stins din viaţă la Spitalul Elias din Capitală, unde fusese internată la începutul lunii octombrie din cauza unor probleme cardiace mai vechi. Artista era intubată și ventilată mecanic. Tamara Buciuceanu Botez va fi înmormântată vineri, potrivit România TV. Actriţa Tamara Buciuceanu Botez s-a stins din viață la 90 de ani. Doamna comediei românești se afla internată de la începutul lunii octombrie la Spitalul Elias din București din cauza unei boli cardiace mai vechi, care s-a acutizat. Născută în 1929, în Republica Moldova, Tamara Buciuceanu a avut peste 1.500 de roluri memorabile. Actrița s-a retras de pe scenă în urmă cu 3 ani, după 66 de ani de carieră. În anul 2011, în semn de preţuire, Tamara Buciuceanu-Botez a primit o stea pe Aleea Celebrităţilor din Capitală. Actriţa Tamara Buciuceanu a fost căsătorită, timp de 33 de ani, cu medicul anestezist Alexandru Botez, pe care l-a iubit extrem de mult. Acesta a murit în anul 1996 și a lăsat un gol în sufletul actriței. Cel mai mare regret al actriței a fost acela că nu a trăit bucuria de a fi mamă. Întreaga sa avere va ajunge la unicul ei nepot, actorul Mihai Constantin, interpretul lui Ionică din pelicula Liceenii. Actorul în vârstă de 54 de ani și matușa lui aveau o relație specială. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay