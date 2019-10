Articol publicat in: Societate

Tânără rănită după ce a plonjat cu maşina într-un pârâu pe Transfăgărăşan. Accidente grave pe şoselele din ţară

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Şase oameni, printre care şi trei pompieri, au fost grav răniţi pe o şosea din Brăila după ce o maşină, o platformă şi un TIR s-au ciocnit violent. De asemenea, o femeie este în stare critică la spital după ce a plonjat cu maşina într-un pârâu pe Transfăgărăşan. Şi în judeţul Cluj a avut loc un accident. Doi copii au fost la un pas de moarte după ce au fost loviţi de o maşină. Un accident teribil a avut loc pe un drum naţional din judeţul Brăila. Şoferul unui maşini în care se aflau trei pompieri a depăşit un TIR, nu s-a asigurat şi s-a ciocnit violent cu o platformă care venea din sens opus. Ca să evite impactul, şoferul TIR-ului a tras de volan şi s-a răsturnat şi el pe marginea drumului. Şase oameni au fost grav răniţi. La faţa locului au ajuns echipajele de pompieri, polişişti dar şi medicii care au transportat victimele la spital. O tânără de 23 de ani se află în stare gravă la spital după ce a căzut cu maşina în alba unui pârâu, pe Transfăgărăşan. Autoturismul a fost văzut de un trecător care a sunat imediat la 112. Până acum nu se ştie cum s-a petrecut accidentul, însă poliţiştii vor face cercetări. Un alt accident a avut loc în judeţul Cluj. Doi copii din Iclod au fost accidenţati în timp ce traversau regulamentar pe o trecere de pietoni din localitate. Şoferul, un tânăr de 23 de ani, nu le-a acordat micuţilor prioritate. Din fericire aceştia nu au fost răniţi grav şi sunt în afara ricărui pericol. loading...

