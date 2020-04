Tăriceanu, acuzaţii grave la adresa lui Klaus Iohannis şi a Guvernului Orban: "Se vede de la Washington"

"Ne temeam ca Klaus Iohannis si "Guvernul Meu" nu se pricep la nimic. Iata ca se pricep: sa umple buzunarele amicilor politici si sa stranga bani de campanie. Se vede de la Washington", a scris Călin Popescu Tariceanu pe Facebook.

Publicatia americana Washington Post scrie, intr-un material amplu, despre "pandemia de coruptie" si tarile care au incheiat "contracte dubioase" pentru achizitionarea de materiale sanitare necesare in lupta cu noul coronavirus.

Printre statele in care coruptia a inflorit in timpul crizei si date exemplu de cel mai mare ziar american din Washington este si Romania, alaturi de Columbia, Bangladesh sau Argentina.

"In Romania, unde procesele normale de licitatie au fost suspendate pentru a accelera achizitiile publice, criticii atrag atentia la ce se intampla in spatele acestor tranzactii.



Romwine & Coffee SRL, o companie mica situata la 50 de km sud de Bucuresti, vinde tutun si bauturi alcoolice. Dar a reusit sa obtina doua contracte cu statul, in valoare de 12,6 milioane de dolari, pentru a produce masti sanitare, dar la un pret de doua ori mai mare decat cel de pe piata.



Tranzactia a avut loc dupa ce Sanimed International a incheiat un acord de parteneriat cu vanzatorul de tutun si bauturi alcoolice, a declarat proprietarul Sanimed, Catalin Hideg. El a insistat ca acordul nu este 'neobisnuit'", scrie Washington Post.