Tăriceanu: ALDE va vota moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă. Cine nu va vota, va suporta consecinţele

"Am avut o şedinţă ALDE, în care am avut pe ordinea de zi dezbaterea în legătură cu votul pe moţiunea de cenzură. Şi, cu toate că o serie de parlamentari mi-au spus înainte de această şedinţă că ei sunt hotărâţi să voteze moţiunea, corect, democratic, am vrut să avem această discuţie în Biroului Politic Executiv, care a hotărât, cu o majoritate de voturi, cu o singură abţinere, votarea moţiunii de cenzură. Colegii au semnat tabelele referitoare la moţiune, vom fi 20 de parlamentari ALDE care au semnat sau care vor semna, unii sunt încă pe drum de la aeroport şi îşi vor pune imediat semnăturile. Deci, vor fi 20 de semnături", a declarat Tăriceanu, citat de Agerpres.

El a amintit că retragerea de la guvernare a ALDE a fost generată de "incapacitatea prim-ministrului de a-şi asuma un program de relansare a coaliţiei şi a acţiunii Guvernului care ar fi presupus o restructurare, un program de guvernare adaptat".

"Ceea ce a urmat, însă, iese din orice normă a conduitei politice democratice - încercarea prim-ministrului şi a unora dintre liderii PSD-ului de a distruge ALDE, de a-l destructura, de a lua cu forţa membri pe care să-i numească Guvernul împotriva hotărârii partidului nostru, în aşa fel încât să dea aparenţa că nu s-a schimbat compoziţia politică a Guvernului. Toate aceste acţiuni, de o agresivitate nemaiîntâlnită şi care depăşesc orice normă a bunului simţ, nu mai vorbesc de normele democratice europene. Ne pune în situaţia să nu mai avem altă variantă decât să votăm în favoarea unei moţiuni care să pună capăt acestui stil de politică, care mă duce cu gândul probabil undeva în zona ţărilor de lumea a treia", a spus Tăriceanu.

El a adăugat că parlamentarii ALDE care nu vor vota moţiunea "vor suporta consecinţele".

Liderul ALDE consideră că "textul moţiunii de cenzură contează mai puţin".

"În momentul de faţă contează mai puţin textul moţiunii de cenzură, ci contează preponderent stilul de acţiune al doamnei Dăncilă şi al PSD-ului împotriva ALDE, care este la rupere, la distrugere, şi, în faţa acestei atitudini, nu suntem în postura să întoarcem şi obrazul celălalt", a motivat el.