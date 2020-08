Tăriceanu: "Dacă guvernul nu va acorda măririle de pensii, produsele româneşti nu vor avea piaţă de desfacere şi economia sucombă"

"Sunt doua lucruri care concura la situatia proasta in care ne aflam. Pe de o parte restrictiile si incalcarile grave ale libertatilor, iar pe de alta parte actiunile guvernului, care a pompat cea mai mica suma din PIB in economie, doar 3%. Guvernantii trebuie sa inteleaga ca economia functioneaza pe principiul cererii si ofertei. Daca guvernul nu va acorda maririle de pensii, produsele romanesti nu vor avea piata de desfacere si economia sucomba.

Am stat de vorba cu foarte multi pensionari care duc o viata de pe azi pe maine, cu venituri extrem de modeste, iar acesta este un alt motiv pentru care trebuie marite pensiile. Motivul moral si cel economic.

Arafat culege ce a semanat. El a fost trimis la inaintare de cei de la PNL, care s-au folosit de popularitatea lui ca sa pledeze pentru masurile nepopulare. Care este logica inchiderii teraselor dupa ora 23? Este virusul mai feroce, pleaca jandarmii acasa? Acestea sunt masuri nepopulare, trebuie sa facem eforturi pentru a ne apropia de normalitate, pentru ca altfel scapam de COVID si murim in casa de foame, firmele se inchid.

Guvernul se imprumuta, dar nu stim ce face cu sumele. Tot ne ameteste cu cele 80 de miliarde de la UE. Aceste sume inca nu au fost aprobate. Va mai dura aproximativ un an, pana trec prin toata birocratia bruxelleza. De aceea am pledat pentru a folosi aceste garantii pentru a obtine credite care pot fi pompate acum in economie", a spus Tariceanu.

