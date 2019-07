Tăriceanu: Declaraţiile preşedintelui sunt de o gravitate extremă. A ieşit să ordone instituţiilor statului

”S-a terminat, înţeleg, şi cu mimarea democraţiei de către preşedintele ”tuturor românilor” care face şedinţe la Vila Lac cu liderii unui partid politic. Dl. Iohannis a lepădat orice precauţie, orice spoială de neutralitate, orice aparenţă de respect faţă de limitele funcţiei şi a ieşit să ordone instituţiilor statului trecerea la măsuri pe gustul domniei sale. Dl Klaus Werner Iohannis, la o zi după şedinţa politică profund neconstituţională cu un partid politic - unde a trasat sarcini de campanie şi a făcut un program de acţiuni comune - ordonă guvernului să elaboreze un proiect de lege şi nu oricum, ci în regim de urgenţă. Dl. Iohannis nu se opreşte aici, ci ordonă CSM să se ralieze prompt acţiunii guvernului”, a scris, miercuri, pe Facebook, Călin Popescu Tăriceanu.



Acesta afirmă că şeful statului este speriat de gândul că ”în alegerile prezidenţiale de anul acesta nu se vor mai putea folosi procurorii şi judecătorii”.



”Dle Iohannis, am înţeles mai de mult că vă doare secţia de investigare a magistraţilor şi independenţa ei. Am înţeles că vă sperie gândul că în alegerile prezidenţiale de anul acesta nu se vor mai putea folosi procurorii şi judecătorii, precum în 2014, ca să vă netezească drumul spre un nou mandat. Nu se mai fac aşa lesne dosare magistraţilor incomozi spre a putea fi şantajaţi în numele unor interese politice înalte. Nu se mai pot amâna procesele dvs. până după ce vă veţi fi obţinut alegerea şi imunitatea prezidenţială, ca în 2014. Era bine când acele anchetări de magistraţi se făceau sub pulpana DNA şi nu e bine când se fac acum, sub controlul CSM, garant al independenţei Justiţiei! Să mă mai mir, deci, că vă străduiţi să puneţi şaua pe CSM?”, a mai scris Tăriceanu.



Acesta susţine că şeful statului nu este interesat de ”ce spun mii de magistraţi cărora li s-au făcut abuziv dosare, în scop de şantaj”.



”Vă interesează strict ce spun GRECO ori Comisia de la Veneţia, ori alte organisme externe care văd doar ce le convine să vadă! După Hiroshima, unul ca dvs., dle Iohannis, ar fi remarcat, probabil, doar praful produs de clădirile dărâmate şi pericolul de a fi cărat de vânt peste hotare şi nu tragedia umană produsă acolo. Declaraţiile de astăzi sunt de o gravitate extremă şi nu trebuie să rămână nesancţionate. Nu trebuie să devenim toţi complicii unui preşedinte al cărui singur scop este să se mai aleagă un mandat”, a mai afirmat şeful Senatului.



Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că Guvernul PSD-ALDE a primit un nou cartonaş roşu, de această dată de la GRECO, odată cu publicarea rapoartelor privind justiţia.



Preşedintele a cerut Guvernului să iniţieze cu celeritate un proiect de lege cu măsuri necesare pentru aşezarea legislaţiei potrivit coordonatelor statului de drept,iar acestui demers să i se ralieze în mod obligatoriu şi CSM.