Tăriceanu, despre posibilitatea de a o susţine pe Gabriela Firea: In aceste condiţii, nu putem sustine acest candidat

Călin Popescu Tăriceanu, președintele ALDE, a intrat în direct la România TV și a vorbit despre colaborarea cu Pro Romania, alegeri anticipate și o eventuală susținere pentru Gabriela Firea la Primăria București.

”Am sa va spun foarte clar: pe mine ma intereseaza ca bucurestiul sa evolueze, iar bucurestenii sunt nemultumiti. Pe langa asta, eu nu pot sustine un primar care in mod sistematic da toate contractele de achizitii pentru mijloacele de transport in comun unor firme din strainatate. Sigur, pe de alta parte avem si noi proprii candidati. In aceste conditii, nu putem sustine candidatul psd. Prefer sa sustinem candidatul nostru, decat sa facem astfel de compromisuri”, a declarat președintele ALDE.

”Parerea mea este ca aceste anticipate sunt dorite cu orice pret pentru a-i putea fenta pe romani. Adica a se renunta la maririle de pensii si salarii. Altfel, daca am avea alegeri la termen, guvernul ar fi obligat sa aprobe aceste masuri”, a adugat Tăriceanu.