Tăriceanu, despre scandalul în care este implicat Cîţu: "Spectrul plecării de la guvernare a început să-i bântuie şi atunci pârjol"

"Dl Cîțu Jr îi acuză pe toți cei care îi semnalează că este într-un conflict de interese, mare cât terenul pe care vrea să-l dea părinților lui, de faptul că stau în calea fericirii poporului și îi sabotează acțiunile economice majore pe care el le-ar întreprinde dacă ar fi lăsat.

În fapt, dl Cîțu Jr face ce știe acest guvern să facă mai bine: propagandă și agitație politică. În spatele lor “noii liberali” = îmbogățiții coronavirusului își umplu buzunarele din contracte cu dedicație sau din retrocedări dubioase. Cred că spectrul plecării de la guvernare a început să-i bântuie și atunci pârjolesc totul", a scris Călin Popescu Tăriceanu pe Facebook.

Liderul ALDE face trimitere la un articol în care este prezentat procesul în care părinţii lui Florin Cîţu se judecă cu ministerul Finanţelor.

"Noi dovezi care arată fără putință de tăgadă că dl Cîțu Jr este într-un evident conflict de interese fiind beneficiarul de fapt al terenului în valoare de 10 milioane de euro pe care părinții lui îl vor lua prin complicitatea ministerului pe care dl Cîțu Jr îl mai conduce. Și cum guvernarea se apropie de sfârșit și nervozitatea e mare!", a adăugat Tăriceanu.

Florin Cîțu a fost acuzat că ar fi desfiinţat Direcţia Generală Juridică din Ministerul pe care îl conduce, pentru a evita un proces în care este parte tatăl său. Terenul de 50 de hectare de lângă pârtia de schi Voineasa ar fi fost retrocedat familiei Cîţu. Retrocedarea este acum subiect de proces. Cîţu a desfiinţat Direcţia Generală Juridică a Ministerului de Finanţe, prin Hotărârea de Guvern nr. 380 din 2020.

Întrebat care este poziția sa pe tema acuzațiilor care i aduc lui Florin Cîțu, Orban a răspuns: „Pe ce anume?”. La insistențele presei, acesta a spus: „Dar intrebati-l pe dl Cîțu. Eu sunt convins că dl Cîțu nu are nicio problemă, ce se transmite pe anumite posturi nu are legătură cu realitatea. Nu e vorba de nimic. Nu e nicio legătură între dl. Ministrul de Finanțe și o retrocedare care se află în instanță. Aici nu e vorba de MF, ci de ANAF, ANAF Vâlcea care nici măcar nu a refuzat să fie parte, dar nu are ce să caute în proces”, a declarat Ludovic Orban.