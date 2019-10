Articol publicat in: Politica

Tăriceanu: Doamna Dăncilă s-a agăţat de putere cu orice preţ şi preţul va fi foarte mare pentru PSD

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Călin Popescu Tăriceanu, preşedintele ALDE, a declarat că refuzul premierului Viorica Dăncilă de a renunța la putere va costa PSD foarte mult. Călin Popescu Tăriceanu a dezvăluit miercuri seară la România TV că i-a propus Vioricăi Dăncilă de trei ori, când se afla alături de PSD la guvernare, să-şi depună mandatul şi să treacă în opoziţie. “Iresponsabilitatea doamnei Dăncilă a dus-o la concluzia de a se agăţa de putere cu orice preţ şi preţul va fi foarte mare pentru PSD”, a mai declarat preşedintele ALDE. Tot el a spus că i-apropus și cooptarea Pro România la guvernare, ceea ce ar fi întărit susținerea parlamentară a guvernului, însă a fost refuzat și de această dată. “Până la urmă au ajuns la concluzia că Pro România este indezirabilă în coaliţie, în guvernare, că le fură parlamentari, problemele lor”, a mai spus Tăriceanu. Tăriceanu pune aceste refuzuri și pe lipsa de experiență politică a Vioricăi Dăncilă. ”Eu am avut discuţii cu doamna Dăncilă în această vară în nenumărate rânduri şi i-am explicat că în momentul în care o coaliţie politică şi un guvern se erodează, îşi consumă credibilitatea, se epuizează politic ai două variate: ori vii cu un plan de relansare ori, dacă nu, te retragi, treci în opoziţie şi îi laşi pe cei care sunt beneficiarii favorii publicului să guverneze”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, miercuri seară, într-o emisiune la România TV. Citește și: Viorica Dăncilă: Moţiunea nu va trece, Guvernul nu va cădea. Joi se joacă alegerile prezidenţiale loading...

