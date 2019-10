Articol publicat in: Politica

Viorica Dăncilă: Moţiunea nu va trece, Guvernul nu va cădea. Joi se joacă alegerile prezidenţiale

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Premierul Viorica Dăncilă anticipează că moţiunea de cenzură nu va trece, bazându-se pe ”responsabilitatea parlamentarilor”. De asemenea, premierul susţine că cei care au depus-o nu au un program de guvernare. Totuși, premierul crede că la moțiunea de joi „se joacă alegerile prezidențiale”. "Moţiunea nu va trece, Guvernul nu va cădea. Eu cred în responsabilitatea parlamentarilor. Cred că mulţi dintre membrii Parlamenului, chiar şi dintre cei care au semnat această moţiune, mâine nu o vor vota", a declarat, miercuri seară Viorica Dăncilă la Antena 3, potrivit News.ro. Ea spune că cei care au depus moțiunea nu au un program de gvernare. Viorica Dăncilă consideră că "în nicio ţară în care există democraţie, în niciun stat membru al Uniunii Europene" preşedintele nu este cel care să vrea să dea jos Guvernul. "Nu este normal ca preşedintele României care trebuie să fie preşedintele tuturor românilor, indiferent de culoarea politică, trebuie să fie preşedintele tuturor. Vedem un abuz pe care nici măcar Traian Băsescu nu şi l-a permis: preşedintele se compotră ca un lider de partid, nu este normal. Vrea al doilea mandat, vrea «Guvernul meu» şi vrea şi «Parlamentul meu»", a mai spus Dăncilă. Ea a mai spus că la moțiunea de joi se joacă alegerile prezidențiale. „Da, cred că da”, a răspuns ea, întrebată dacă se joacă alegerile prezidențiale la moțiune. Premierul a vorbit și de presiuni mari asupra parlamentarilor în privința moțiunii. „M-a sunat un deputat cu câteva ore înainte să vin în emisiune și mi-a spus: Știți, am vrut să votez moțiunea, dar m-au sunat primari, m-a sunat soția și mi-au spus să nu votez. Era un deputat semnatar al moțiunii”, a mai spus premierul. Citește și: Klaus Iohannis: PSD a intat din prima zi de guvernare pe contrasens cu românii. Îmi doresc foarte mult ca moţiunea să treacă VIDEO loading...

