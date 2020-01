Tăriceanu: Mă îngrijorează voioşia pe care o afişează ministrul de Finanţe atunci când se împrumută masiv pe piaţa bancară internă

”Mă îngrijorează voioşia pe care o afişează ministrul de Finanţe atunci când se împrumută masiv pe piaţa bancară din România. Nu fac parte din rândul celor care spun că deficitele nu trebuie finanţate şi că soluţia este să mai strângem cureaua. Am tot strâns-o pe vremea lui Ceauşescu şi am văzut unde am ajuns. România este încă o ţară care are un deficit mic, poate unul dintre cele mai mici din Uniunea Europeană. Mă îngrijorează aceste împrumuturi pentru că multele miliarde pe care le-a extras din casele de bani ale băncilor la finalul anului trecut şi, mai ales, planul de a extrage alte zeci de miliarde în acest an vor agrava şi mai mult lipsa de apetit a băncilor de a finanţa antreprenori, afaceri, dezvoltări!”, scrie Tăriceanu pe Facebook.



El se întreabă de ce bancherul şi-ar mai bate capul cu analiza unor proiecte de afaceri ale unor persoane private când are la îndemână posibilitatea de a-şi plasa banii, cu dobânzi generoase, ”în braţele largi ale statului român, fără muncă şi fără riscuri”.



”De ce ar mai vrea bancherul, cea mai sperioasă făptură dintr-un sistem economic capitalist, să încurajeze micul producător agricol sau micul comerciant să ia credite când statul român îi garantează acelaşi câştig cu muncă mai puţină?! De ce ar vrea băncile să rişte, participând la dezvoltarea sectorului auto sau energetic, când statul le dă cele mai mari dobânzi pe care ele le-ar putea obţine în Europa?”, scrie liderul ALDE.



În opinia fostului premier, ”efectul pe termen mediu al drenării de către Ministerul de Finanţe a resurselor băncilor româneşti va fi oprirea proiectelor de dezvoltare, diminuarea creşterii economice, pierderea de locuri de muncă sau stoparea creşterilor de salarii în mediul privat”.



Călin Popescu Tăriceanu susţine că un minister de Finanţe are şi alte pârghii de a-şi finanţa deficitele, ”nu doar mâna întinsă la băncile comerciale”.



”Întindeţi mâna către românii care au economii ce îşi pierd în fiecare zi din valoare din cauza dobânzilor minuscule oferite de bănci! Daţi românilor dobânzi bune la plasamentele lor şi veţi avea banii pentru deficit, lăsând în acelaşi timp resurse pentru finanţarea dezvoltării. România are nevoie de finanţare pentru marile proiecte de infrastructură, pentru spitale regionale, pentru dezvoltarea proiectelor energetice, pentru transformarea Dunării în cea mai mare autostradă a Europei, ori această deturnare a resurselor băncilor comerciale strict pentru finanţarea unui deficit naţional nu ne ajută!”, conchide Tăriceanu.



În finalul postării, el scrie că, potrivit cifrelor pe ultimele luni, în luna noiembrie s-au împrumutat peste 5,020 milioane lei şi aproximativ 671 milioane euro (în total peste 8,200 milioane lei), în decembrie peste 5,500 milioane lei şi 416 milioane euro (în total peste 7,500 milioane de lei), iar acestora li se adaugă intenţia Ministerului de Finanţe pentru ianuarie de a împrumuta de la bănci peste 5,000 milioane de lei.