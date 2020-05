Tăriceanu: Orban nu are în cap decât alegerile. Menţine această stare de temere ca să îi facă pe cei în vârstă să nu meargă la vot

În ceea ce priveşte măsurile guvernului Orban, Tăriceanu consideră că acesta putea face mult mai mult pentru România în contextul pandemiei de coronavirus. Mai exact guvernul trebuia să fie pregătit cu măşti de protecţie şi cu spitale suport.

"Mi se pare inadminisbil că nici până în ziua de azi nu spui câte persoane au fost testate. Întrebarea am pus-o şi secretarului de stat. Cu toate că se ştia că se trece de la starea de urgenţă la starea de alertă nu s-au pregătit. Riscurile în starea de alertă sunt mai mari decât în starea de urgenţă. Trebuiau să fie pregătiţi cu măşti de protecţie. E o problemă foarte mare ce s-a întâmplat cu spitalele. Multe au fost declarate spitale COVID. Am o cunoştinţă care e şef de secţie şi mi-a spus că avea 10 bolnavi în secţie. Între timp au murit 9 dintre ei pentru că nu au mai putut să fie salvaţi. Am sugerat să se facă spitale suport. În Romexpo puteau să facă un spital. Sunt multe greşeli în planul ăsta. N-a existat un plan articulat de măsuri. În plan economic s-au luat două măsuri: acordarea şomajului tehnic şi IMMinvest. IMMinvest e o catastrofă. Numărul de solicitări rezolvate e ridicol de mic.

Tăriceanu speră ca amenzile acordate pe perioada stării de urgenţă să nu se plătească, mai ales în condiţiile în care s-a aprobat iniţiativă pe care a luat-o cu privire la amnistia amenzilor.

"Sper să nu se plătească. S-a aprobat iniţiativa pe care am luat-o cu privire la amnistia amenzilor. Cred că pe baza deciziei CCR am luat decizia să facem această iniţiativă. Cred că va trece la vot. O va susţine şi PSD-ul. Nu sunt pe post de avocat al PSD-ului. Am discutat cu ei. Au făcut un calcul politic. Riscurile ca ei sa încaseze toate reproşurile sunt foarte mari" , a adăugat politicianul.

De asemenea, politicianul susţine faptul că Orban are în cap doar alegerile şi câştigarea acestora cu orice preţ şi încearcă menţinerea unei stări de temere pentru a-i face pe cei bătrâni să nu meargă la vot.

"Orban nu are în cap nici acum altceva decât alegerile. Ochii sunt aţintiţi spre alegeri şi câştigarea sub orice preţ. Orban e pe teren mişcător cu chestiunea majorării pensiilor. Ceea ce se încearcă e menţinerea acestei stări de temere care sa îi facă pe cei în vârstă să nu se ducă la vot. Din acest motiv se prelungeşte această stare. Parlamentul nu funcţionează normal" , susţine Tăriceanu.

În ceea ce priveşte alegerile, Tăriceanu susţine că o dată posibilă aprobată de Guvern ar fi la sfârşitul lui septembrie şi în martie anul viitor.

"Este o lege la CCR şi va fi judecată mâine. Aceasta dă posibilitatea Parlamentului să hotărască data alegerilor. Noi credem că o dată posibilă a alegerilor locale ar fi sfarşitul lui septembrie şi martie anul viitor alegerile parlamentare" , consideră politicianul.