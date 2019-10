Articol publicat in: Economie

Care sunt noile tarife RCA în funcţie de vârsta şoferului şi categoria maşinii DOCUMENT

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat recent lista tarifelor de referință pentru asigurările RCA, tarife stabilite în funcție de vârsta proprietarului/șoferului și de categoria mașinii. Documente atasate: Tarife referinta RCA Tariful de referință mediu pentru persoanele fizice a scăzut cu aproximativ 7% față de anterioara analiză. Totuși, există o categorie de mașini deținute de persoane fizice unde s-a înregistrat o creștere a tarifului de referință, respectiv cea a mașinilor cu capacitate cilindrică mai mare de 2.500 cm3, a arătat vicepreședintele ASF, Cristian Roșu. Spre exemplu, prima de referință pentru o poliţă RCA încheiată pe un an de persoanele cu vârsta între 31 şi 40 de ani, ce deţin un autoturism cu capacitatea cilindrică cuprinsă între 1.201 şi 1.400 cm3, este acum 685 de lei, față de 698 de lei, valoare stabilită în luna martie. Lista tarifelor de referință poate fi consultată în documentul atașat. ASF mai precizează și faptul că peste 50% dintre polițele RCA pentru persoane fizice sunt încadrate în clasa de bonus maxim (B8), ceea ce înseamnă că cei încadrați în această categorie de bonus-malus beneficiază de o reducere cu jumătate a prețului plătit pentru o astfel de poliță de asigurare. În ceea ce privește tariful mediu de referință pentru persoanele juridice, nu au fost înregistrate variații semnificative față de perioada anterioară, nici pentru autoturisme, nici pentru autovehiculele de transport marfă. Aș putea remarca faptul că pentru camioanele cu o capacitate mai mare de 16 tone, tariful de referință a scăzut cu 1% față de cel din perioada anterioară. Tariful de referință RCA pentru persoanele juridice ce dețin o mașină cu capacitate cilindrică între 1.401 şi 1.600 cm3 este acum de 1.056 de lei, anterior el având valoarea de 1.058 de lei. În același timp, tariful de referință a scăzut pentru autovehiculele cu o masă mai mare de 16 tone deținute de firme de la 8.024 la 7.908 lei. loading...

