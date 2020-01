TAXA AUTO 2020. Veşti bune pentru proprietarii de maşini

Taxa auto rămâne suspendată. "'Cele trei, patru, cinci sau câte formule de taxe (pentru înmatricularea autovehiculelor – n.r.) au au intrat într-o contradicţie gravă cu directivele Uniunii Europene. Eu cred că o asemenea măsură trebuie gândită bine şi întoarsă pe toate feţele. Până acum, nicio formulă nu a reuşit. De aceea, nu cred că în acest an vom avea o asemenea măsură implementată" a afirmat ministrul Mediului sâmbătă, într-o intervenţie telefonică la Digi 24.

Acesta a adăugat „nici măcar invazia de maşini second hand nu este un motiv pentru a introduce o nouă taxă care să fie declarată ilegală de către Comisia Europeană" .



Costel Alexe consideră că o taxă făcută „pe genunchi" ar fi doar un nou subiect de discuţie între România şi forurile europene.

„Orice idee am avea, va trebui discutată prima dată în cadrul Guvernului în România şi apoi să avem discuţii cu Comisia Europeană înainte de a implementa aşa ceva" a mai spus Costel Alexe.



El a precizat că Executivul intenţionează continuarea programului Rabla, iar prin creşterea fondului alocat acestuia şi implicit prin majorarea numărului de vouchere parcul auto să fie înnoit.