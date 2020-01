Taxa Oxigen. Ce sume vor plăti şoferii din Bucureşti cu maşini mai vechi

Inițial, potrivit proiectului, taxa Oxigen trebuia aplicată din data de 1 ianuarie 2020, însă a fost amânată pentru data de 1 martie.



Astfel, de la 1 martie, mașinile sub Euro 4 vor plăti vinieta Oxigen, iar maşinile sub Euro 3 nu vor mai avea acces în centrul oraşului. Autoturismele Euro 4 vor plăti vinieta din 2021.



Mai mult, potrivit unui amendament al acestui proiect, maşinile non-euro, Euro 1 şi Euro 2 nu vor mai avea voie deloc în Bucureşti de la 1 ianuarie 2022, iar pentru cele Euro 3 restricţia este valabilă din anul 2024. Potrivit aceluiasi amendament, sunt exceptate de la plata vinietei scuterele si motocicletele, dar si autovehiculele cu norma de poluare Euro 3 care funcționează cu GNL, GNC și GPL.



Potrivit proiectului de hotărâre adoptat începând cu data de 01 ianuarie 2020 și amânat pentru 1 martie, accesul autovehiculelor cu masa totală maximă autorizata mai mică de cinci tone pe arterele din Bucureşti este restricţionat zilnic, de luni pană vineri, cu exceptia sărbatorilor legale, în intervalul 07:00-22:00, după cum urmează:



- pentru cele cu norma de poluare non-Euro, Euro 1 şi Euro 2, accesul este interzis în Zona de Actiune pentru Calitatea Aerului (ZACA), fiind permis pentru restul arterelor din municipiul Bucureşti numai în urma achiziţionării unei viniete electronice Oxigen



- pentru cele cu norma de poluare Euro 3 şi Euro 4, accesul este pemis pe toate strazile municipiului Bucureşti numai în urma achiziţionării unei viniete electronice Oxigen; Restricţia pentru Euro 4 se aplica din 2021.



- mașinile electrice, hibride sau cu norma de poluare Euro 5 şi Euro 6, au acces fără restrictii pe toate arterele;



Pentru maşinile sub Euro 3 vinieta va fi de 15 lei pe zi, iar pentru cele Euro 3 şi 4 - 5 lei pe zi.



Şoferii care circula fară vinieta corespunzătoare vor fi sancţionaţi cu amenzi de la 1.500 la 2.000 de lei.



Acestea vor fi tarifele:



- Non-euro - 15 lei/ zi, 300 lei/luna si 1.900 lei/an

- Euro 1 - 15/zi, 250 lei/luna si 1.700 lei/an

- Euro 2 - 15 lei/zi, 200 lei/luna, 1.500 lei/an

- Euro 3 - 5 lei/zi, 100 lei/luna sau 700 lei/an

- Euro 4 - 5 lei/zi, 80 lei/luna sau 500 lei/an



Următoarele categorii de autovehicule sunt exceptate:

- cele electrice şi hibrid

- scuterele şi motocicletele

- cele special adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi precum si cele aflate in proprietatea persoanelor cu dizabilitati care poseda certificat de incadrare in grad grav de handicap, cu insoțitor, eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap de pe raza Municipiului București

- cele destinate transmisiunilor radio şi tv

- autovehiculele aparţinând poliţiei, pompierilor, jandarmeriei, poliţiei de frontieră, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, serviciului de ambulanţă sau medicină legală, protecţiei civile, Ministerului Apararii Naţionale, unitatilor speciale ale Serviciului Român de Informaţi şi ale Serviciului de Protectie şi Pază, Servicului de Telecomunicatii Speciale, Servicului de

Informatii Externe, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, precum şi autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public,

- servicile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă

- Societatea Naţională de Cruce Roşie din România

- serviciile de ambulanţă

- Societatea Transport Bucuresti STB

- cele utilizate la intervenţiile la căile de comunicaţie şi reţelele edilitare

- cele istorice, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare sau în cartea de identitate a vehiculului

- cele preväzute ca fiind exceptate prin acordurile şi tratatele internaţionale la care România este parte.



Se defineşte Zona de Acţiune pentru Calitatea Aerului (ZACA) în perimetrul delimitat de: P-ţa Victoriei - bd. Iancu de Hunedoara - şos. Ştefan cel Mare str. Polonă - str. Mihai Eminescu - str. Traian bd. Nerva Traian - bd. Gheorghe Şincai - str. Lânăriei - Calea Şerban Vodă-bd. Märäşeşti - str. Mitropolit Nifon- bd. Libertăţii - Calea 13 Septembrie şos.Pandurilor şos.Cotroceni -spl. Independentei - str. Ştirbei Vodă - str. Berzei str. Buzeşti -p-ta Victoriei.



Vinietele OXIGEN se vor putea achizitiona online, din benzinarii, prin sms sau aplicații online ale Primariei Capitalei, care vor fi realizate special în acest scop.



