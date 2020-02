Apare o nouă televiziune în România. Cine este patronul postului TV şi care este GRILA DE PROGRAME

24 Mix Teleshop va avea emisiuni de 25 de minute, cu teleshopping pe diverse programe, precum Travel Teleshopping, o emisiune cu oferte din turism, Piața imobiliară, emisiune realizată în parteneriat cu cu agențiile imobiliare, arhitecți sau designeri, Autoturismul de la A la Z, Anticariat Teleshop, IT Teleshop, Casa și grădina, Zoo Shop, scrie Pagina De Media.

O cunoscută televiziune din România se închide. CNA i-a retras LICENŢA

Postul va fiu lansat de societatea Best Mixmedia, din Câmpina, cu o investiție de 87.400 de euro, potrivit informațiilor prezentate în ședința CNA, iar sursa de finanțare va fi din resurse proprii.

"Vrem să lansăm o televiziune de teleshopping, care să aducă în audiovizual prezentarea unor produse și servicii din diferite domenii, cum ar fi auto, travel, antichități și așa mai departe", a declarat Laurențiu Megelea, managerul companiei Best Mixmedia.

Best Mixmedia, o societate din Câmpina, mai are licențe pentru București TV, Party Mix 4K, Valea Prahovei TV, Travel Mix și Best FM.