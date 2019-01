Tensiuni în PLUS. Doi membri excluşi din conducerea partidului, după acuzaţii de simpatii extremiste

Scandalul în proaspătul partid PLUS a pornit de la o postare a lui George Gima pe Facebook, în care îl acuza pe Avram Fiţiu de simpatii extremiste.

"Dacă mi-ați fi spus ca voi face parte din Consiliul Național al unui partid nou, alături de simpatizanți ai curentelor de extremă dreaptă, nu aș fi crezut.

Domnule Avram Fitiu, dragă coleg în Consiliul Național al PLUS:

• Nu cred că dreptul la avort poate fi adus în discuție în Uniunea Europeană în 2019, așa cum considerați dumneavoastră.

• Nu cred că “secularizarea și laicizarea se plătesc cu moartea”, așa cum credeți dumneavoastră.

• Nu cred că putem educa generațiile tinere cu afirmații de genul “imigrația musulmană și romă e putreziciune”, așa cum o faceți dumneavoastră, preluând acestea de la mișcări de extremă dreaptă din Europa.

• Nu cred în retorica blamării refugiaților, care vin să distrugă Europa și nu cred ca “o nouă cruciadă” poate fi soluția.

• Nu cred că tot ce iese din cadrul “familiei normale” (așa cum o definiți dumneavoastră) trebuie blamat sau jignit. Cred cu tărie în respectarea drepturilor fiecărei persoane, indiferent de religie, credință sau alte preferințe.

• Nu cred ca “trebuie să trimitem la abator clasa politică a României”, așa cum îndemnați dumneavoastră.

• Nu cred că educația sexuală în școli ar fi periculoasă, așa cum considerați dumneavoastră.

• Nu cred în conspirații contra agriculturii românești sau contra poporului român.

• Nu cred în produsele tradiționale pe care le promovați ca fiind vindecătoare de boli incurabile pentru moment.

Viziunea identitară, reacționară, bazată pe ură și pe manipulare nu face parte din valorile mele. Este clar că avem viziuni diferite despre evoluția societații și vă rog, așadar, să explicați aceste opinii ale dumneavoastră și să ne spuneți cum poate ajuta extrema dreaptă societății românești, europene și dezvoltării partidului PLUS", a scris George Gima.

Postarea lui George Gima nu a rămas fără replică din partea lui Avram Fiţiu, care l-a numit joi pe George Gima "inchizitor" şi "tânăr de mare perspectivă politică".

Mai mult, George Gima susţine că a reacţionat însuşi Dacian Cioloş, care i-ar fi cerut să-şi dea demisia din partid, ceea ce el a refuzat.

"În urma postării de ieri (în care anunțam că o persoană de extrema dreaptă a ajuns în conducerea PLUS - iar alți colegi semnalaseră deja asta anterior, fără ca nimic să se întâmple), Dacian Cioloş mi-a solicitat în mod ferm să renunț la a mai fi membru în Consiliul Național al PLUS și să îmi dau demisia și din partid.

Precizez că nu am demisionat. Nu cred că politica altfel se face excluzând colegii care apără valorile organizației și ale societății, în România membră UE în 2019", a revenit George Gima într-o nouă postare, joi dimineaţă.

În mod cert, disputa dintre cei doi membri PLUS a stârnit reacţia partidului, care a anunţat tot joi dimineaţă că George Gima şi Avram Fiţiu s-au retras din Consiliul Național al partidului.

"Biroul Național al PLUS a luat act de decizia domnilor Avram Fițiu și George Gima de a se retrage din pozițiile ocupate în cadrul Consiliului Național al partidului. Dorim să le mulțumim pentru activitatea depusă în cadrul partidului și le dorim succes în continuare.

PLUS este un partid care pune mai presus de orice criteriile de etică și integritate. Ne dorim o organizație deschisă și transparentă, în care să se regăsească toți cei dispuși să pună umărul la construirea unui partid dedicat interesului public. Urmează o perioadă de dezvoltare intensă, în care vom avea nevoie de multă energie și răbdare pentru a duce la bun sfârșit proiectul PLUS. Vom avea parte de multe atacuri și dezinformări. Din acest motiv, e necesar să folosim organismele interne ale partidului pentru a rezolva, în cel mai democratic și transparent mod cu putință, problemele care apar", se precizează pe pagina Facebook a partidului PLUS.

Totuşi, George Gima susţine în continuare că el nu s-a retras din funcţie, ci a fost exclus din Consiliul Naţional.